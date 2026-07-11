Mondiali, la Spagna è in semifinale: oggi altri due quarti, dove vederli

La Spagna supera il Belgio con un gol negli ultimi minuti e conquista la semifinale contro la Francia. Chiudono il programma dei quarti i match tra Norvegia e Inghilterra, e la sfida dell’Argentina contro la Svizzera.

Il trionfo spagnolo e la delusione belga

Spagna, è semifinale ancora grazie a Merino, il Belgio però si rivela un avversario ostico. La squadra di De la Fuente supera i belgi per 2-1 e va a Dallas, dove il 14 luglio affronterà la Francia.

Il Belgio, privo dell’infortunato Onana e di Tielemans, schiera titolari Doku e De Bruyne. Nella squadra iberica spazio a Fabian Ruiz dal primo minuto al posto di Pedri. Proprio Fabian sblocca il match al minuto 30, insaccando dopo la respinta di Courtois su tiro di Olmo. Al minuto 41 arriva il pareggio, Castagne crossa e De Ketelaere sovrasta Cubarsí con il colpo di testa. La rete del giocatore atalantino blocca a 650 minuti l’inbattibilità del portiere Unai Simon.

Nella ripresa il Belgio si copre bene, Yamal sbatte contro la difesa ed entra anche Lukaku. Al minuto 71 Courtois esce in lacrime per infortunio e lascia i pali a Lammens. Il portiere del Manchester United, però, commette una frittata e regala a Merino, dopo soli 115 secondi dal suo ingresso in campo, il tap-in decisivo. Il Belgio di Rudi Garcia interrompe la serie positiva di 18 gare, mentre la Spagna sale a 36 risultati utili. Yamal ottiene il premio di migliore in campo, pronto a festeggiare i 19 anni il 13 luglio.

Il programma di oggi 11 luglio: gli ultimi quarti di finale e dove vederli

Il torneo si completa tra l’11 e il 12 luglio. Alle ore 23, l’Hard Rock Stadium di Miami ospita Norvegia-Inghilterra. Gli scandinavi giocano i quarti per la volta inaugurale nella loro storia, dopo aver eliminato il Brasile. Resta però il dubbio legato al virus intestinale che ha colpito la squadra. Gli inglesi, protagonisti di un mondiale sofferto seppur impeccabile fin ad oggi, si affidano al grande entusiasmo dei tifosi. Bellissimo il duello tra Haaland e Kane che dominerà la partita.

Alle ore 3 della notte, l’Arrowhead Stadium di Kansas City accende i riflettori su Argentina-Svizzera, con Messi pronto a trascinare i compagni. Le vincitrici si affronteranno in semifinale. La squadra albiceleste, dopo la rimonta tra le polemiche arbitrali, vuole ribadire la propria superiorità ma affronterà un altro avversario (sulla carta) abbordabile.

Il pubblico può seguire tutti gli incontri in chiaro su Rai 1 o in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. In alternativa, la copertura totale è garantita su DAZN per i sottoscrittori dell’abbonamento.

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