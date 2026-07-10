Tour de France: Merlier domina la volata di Bordeaux, Pogacar in controllo

La 7a tappa del Tour de France 2026 premia lo spunto di Tim Merlier a Bordeaux, mentre Tadej Pogacar amministra il suo comodo margine in vetta alla classifica generale.

Il capolavoro del belga nello sprint finale

Dopo le fatiche in salita sul Tourmalet, la corsa ha concesso una giornata meno impegnativa verso Bordeaux.

Nelle fasi iniziali della tappa 7, Baptiste Veistroffer e Jakub Otruba hanno tentato la sorte andando in fuga in avanscoperta, sempre gestiti dal gruppo che con estrema calma ha tenuto i battistrada a distanza.

A 10 chilometri dal traguardo il plotone ha riassorbito i 2 fuggitivi, neutralizzando poco dopo anche alcune brevi offensive portate avanti dagli uomini della Uno-X Mobility.

Solo a quel punto è arrivata la decisiva accelerata in vista dell’arrivo, con le squadre hanno iniziato a posizionare i rispettivi capitani.

Bene il lavoro della Alpecin-Premier Tech che ha organizzato alla perfezione il suo treno per Jasper Philipsen, il capitano però non è riuscito a concretizzare il lavoro dei compangi. Negli ultimi 200 metri, infatti, è stato Tim Merlier a uscire con prepotenza Tim Merlier. L’alfiere della Soudal Quick-Step ha sbaragliato la concorrenza con una progressione perfetta, conquistando la sua vittoria numero 4 in carriera sulle strade della corsa francese. Alle sue spalle si è piazzato Søren Wærenskjold, mentre Biniam Girmay ha completato il podio.

Gerarchie immutate nella classifica generale

Il traguardo in pianura non ha modificato gli equilibri in classifica generale. Tadej Pogacar, nonostante la pressione della Maglia Gialla, ha superato indenne la frazione mentenendo il primato. Il vantaggio del fuoriclasse della UAE Team Emirates – XRG resta rassicurante, con Jonas Vingegaard distante 2 minuti e 42 secondi, mentre il compagno di squadra Isaac Del Toro occupa il terzo posto a 3 minuti e 27 secondi.

Lo sloveno ha consolidato anche il primato nella graduatoria riservata agli scalatori, mantenendo anche la maglia a pois in virtù dei punti accumulati il giorno precedente sulle montagne.

Per quanto riguarda le altre classifiche, Mads Pedersen resta il leader per la Maglia Verde. Il danese ha incamerato 204 punti complessivi, difendendo la posizione nonostante l’arrivo in volata.

Isaac Del Toro si conferma al vertice della classifica dedicata ai giovani, indossando ancora la Maglia Bianca con un margine di 7 secondi su Juan Ayuso.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it