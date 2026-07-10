Wimbledon, Sinner spazza via Djokovic 6-4, 6-4, 6-4: finale contro Zverev

Jannik Sinner supera la semifinale di Wimbledon 2026 battendo nettamente Novak Djokovic per 3 set a 0. L’azzurro domina il match e si prepara alla sfida decisiva di domenica.

Il dominio dell’azzurro sul Centrale: Djokovic impotente

Jannik Sinner conquista la finale del torneo londinese di Wimbledon piegando Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco.

Il numero 1 al mondo impone fin dall’inizio il proprio ritmo e lascia poche speranze all’avversario serbo. Le statistiche confermano la netta superiorità dell’italiano, che chiude l’incontro con 40 colpi vincenti a fronte di soli 15 errori gratuiti. Il servizio si rivela un’arma decisiva per Sinner: mette a segno 16 ace, serve il 65% di prime palle e ottiene l’88% dei punti con questo fondamentale.

Djokovic tenta di variare il gioco utilizzando palle corte e frequenti serve and volley, ma subisce regolarmente i passanti e le risposte profonde del tennista azzurro. Nel primo set, l’italiano trova il break sul 4-4 grazie a un preciso rovescio lungolinea, dinamica che si ripete in maniera simile anche nelle frazioni successive. Se il serbo avesse servito con percentuali migliori, la partita forse si sarebbe prolungata, ma Sinner gestisce ogni situazione di svantaggio con freddezza e precisione chirurgica.

Sinner: attesa per la finale contro Zverev

Archiviata la vittoria su Djokovic, l’attenzione si sposta sull’ultimo atto del torneo. Sinner scenderà in campo domenica 12 luglio alle ore 17.00 per affrontare Alexander Zverev.

Il tennista tedesco ha superato Fery nell’altra semifinale, vincendo per 7-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 14 minuti.

Zverev attraversa un periodo di forma eccellente: dopo aver trionfato al Roland Garros, ha compiuto un netto salto di qualità a livello mentale e ha recentemente scavalcato Carlos Alcaraz nel ranking mondiale.

Al termine del di oggi, Sinner ha dichiarato di aver dovuto alzare il proprio livello di gioco per centrare questo traguardo, riconoscendo a Djokovic le qualità espresse in campo.

La finale si annuncia equilibrata con in campo i due giocatori più in palla del circuito, anche se Sinner resta il favorito.

Il tennista italiano ha dimostrato una crescita esponenziale rispetto ai turni precedenti e si presenta all’appuntamento conclusivo sull’erba inglese nelle migliori condizioni possibili.

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