Nuoto, Europei Juniores: trionfo Italia, oro nella 4×100 mista e 4 medaglie

La 4ª giornata degli Europei juniores 2026 di nuoto a Monaco regala all’Italia 4 medaglie. La spedizione azzurra tocca così quota 10 podi complessivi nel torneo.

Il capolavoro azzurro nella staffetta 4×100

Che Italia a Monaco, gli azzurri nella giornata di ieri hanno vinto la staffetta 4×100 mista. Il momento più esaltante della competizione continentale, infatti, è stato la finale della staffetta 4×100 mista.

Il quartetto italiano, formato da Di Scola, Ongaro, Santambrogio e Mao, conquista il gradino più alto del podio con il tempo di 3’48″14. La gara si decide nelle battute finali grazie a una prestazione super di Alessandra Mao. La nuotatrice veneta, di soli 15 anni, si rende protagonista di una rimonta clamorosa nell’ultima frazione.

Ricevuto il cambio in 4ª posizione, l’azzurrina recupera lo svantaggio e supera tutte le avversarie dirette con un parziale lanciato di 53″58. L’Italia vince il titolo europeo, lasciando la medaglia d’argento alla Germania, al traguardo in 3’48″25, e il bronzo alla Russia, 3ª con 3’48″39.

I nuotatori confermano il pronostico delle batterie mattutine, dove avevano registrato il miglior tempo assoluto, gestendo bene la pressione con estrema maturità.

Le prestazioni individuali: 1 argento e 2 bronzi

Oltre al trionfo di squadra, la nazionale italiana festeggia altre 3 medaglie individuali.

Nei 100 farfalla, Francesco Ceolin vince la medaglia d’argento con il tempo finale di 52″23. Peccato perchè il nuotatore cede il passo al russo Baranov, vincitore in 52″20, per appena 3 centesimi di secondo, sfiorando il successo. Il medagliere italiano però si aggiorna poi con 2 importanti medaglie di bronzo.

Nei 200 rana, Gabriele Garzia ferma il cronometro a 2’13″07, piazzandosi dietro al turco Yogurtcuoglu e al greco Ntoumas, precedendo di poco il compagno Michele Longobardo.

Nei 50 stile libero, Cristian Tassan-Caser fa valere le sue doti da velocista puro e chiude al 3º posto in 22″25, limitando i danni di una partenza imprecisa. La 4ª giornata registra anche il 6º posto di Lucrezia Mancini nei 200 rana e le fondamentali qualificazioni in finale di Alessandra Mao e Alessandra Leoni nei 100 stile libero. Dunque, oggi, il bilancio colloca l’Italia tra le protagoniste assolute dell’evento.