Atletica, Campionati italiani U23 a Molfetta: la giornata inaugurale, gli highlights

Prima giornata dei Campionati Italiani Under 23 e Assoluti di Prove Multiple a Molfetta. Sono 4 i titoli assegnati in pista.

La marcia 10000 metri e il lancio del martello

Nella marcia 10000 metri maschile Ivan Ragozzino della Polisportiva Tethys Chieti ha conquistato la vittoria con il tempo di 40.33.49. Subito fuori dal podio ha chiuso Cristian Serra, tesserato per la Fratellanza 1874 Modena, arrivato al 4° posto in 42.26.06. Più staccato Matteo Arisi del Cus Parma, che ha terminato la gara in 7° posizione fermando il cronometro a 45.05.84.

Nel lancio del martello femminile Under 23 il successo è andato a Keren Mbongo dell’Assindustria Sport Padova grazie alla misura di 60,92. Anche in questa specialità le atlete dell’Emilia Romagna hanno sfiorato le medaglie, con Margaret Nicole Mannering del Cus Parma al 4° posto con un lancio da 53,63 ed Elena Odion dell’Atletica Lugo all’8° posto con 49,43.

Il cartellone ha visto anche la conclusione della prima metà delle prove del decathlon. La classifica provvisoria vede Emanuele Pancaldi della Pontevecchio Bologna occupare la 6° piazza con 3453 punti, mentre appena dietro si è piazzato Francesco Amici della Libertas Atletica Forlì, al 7° posto a quota 3433. La competizione tricolore proseguirà per tutto il fine settimana.

Oggi, sabato 11 e domenica 12 luglio gli atleti scenderanno nuovamente in pista per disputare la seconda e la terza giornata della manifestazione.

Gli highlights della giornata di ieri

Ecco le immagini salienti e i momenti decisivi sul nostro portale Sportface che hanno caratterizzato le 4 finali di oggi ai Campionati Italiani Under 23 e Assoluti di Prove Multiple a Molfetta. Anche oggi diretta live sulla nostra piattaforma Sportface.

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