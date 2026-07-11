Diamond League, Monaco: Tamberi e Furlani faticano a Montecarlo

La tappa monegasca di Diamond League segna il difficile ritorno in pedana per Gianmarco Tamberi e Mattia Furlani. Gli atleti azzurri mostrano una condizione fisica ancora non ottimale in vista dei prossimi Europei di Birmingham.

Tamberi e Furlani tornano a competere, le ultime

Non sono al massimo, ma almeno ci sono. C’era tanta attesa per il ritorno alle gare di Tamberi e Furlani. I due italiani sono tornati a confrontarsi con gli avversari, in attesa di ritrovare la miglior forma.

La gara di salto in alto maschile ha visto Gianmarco Tamberi uscire prematuramente di scena a quota 2.26. Il campione Olimpico palesa evidenti difficoltà fin dalle misure più basse, superando i 2.20 al secondo tentativo e salvandosi a 2.23 solamente al terzo balzo a disposizione, prima di collezionare tre errori fatali. Medesimo percorso anche per Matteo Sioli, eliminato a sua volta a 2.26.

Nel salto in lungo, Mattia Furlani rientra ufficialmente dall’infortunio ma chiude la competizione all’ultimo posto in graduatoria. L’azzurro piazza un modesto 8.01 al primo tentativo, infila tre nulli consecutivi e sceglie poi di rinunciare al quinto salto. La vittoria della specialità va al greco Miltiadis Tentoglou con 8.61. Tra le donne, Dariya Derkach conclude il salto triplo in sesta posizione assoluta con la misura di 14.33.

Montecarlo: Wanyonyi riscrive la storia

Intanto, il meeting di Monaco entra di diritto negli annali grazie alla clamorosa prestazione di Emmanuel Wanyonyi.

L’atleta keniano trionfa sui 1000 metri fermando il cronometro sul tempo di 2:11.83, prestazione che fissa il nuovo record del mondo.

Oltre alla magnifica impresa del mezzofondista, la serata offre numerosi risultati di valore. Nel salto con l’asta, Nina Kennedy vince valicando l’asticella a 4.95, segnando il nuovo record dell’Oceania. In campo maschile, Armand Duplantis domina la gara superando i 6.07 al primo tentativo e aggiornando il primato del meeting, fallendo tuttavia i successivi assalti a quota 6.15.

La pista regala prestazioni importanti anche nei 200 metri femminili con Julien Alfred, prima al traguardo in 21.51. Sui 3000 metri donne, Agnes Jebet Ngetich taglia per prima il traguardo in 8:08.95. Nei 100 metri maschili, Oblique Seville trionfa in 9.88. Dominic Lokinyomo Lobalu conquista infine i 5000 metri chiudendo in 12:52.54, assente Jacobs.

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