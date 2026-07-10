MotoGP, Sachsenring: vola Marc Marquez, gli orari delle qualifiche

Marc Marquez domina il venerdì al Sachsenring siglando il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2026.

Lo spagnolo stacca Fernandez, Bagnaia finisce nella trappola della Q1

E’ la sua pista preferita, e si vede, Marc Marquez vola in Germania. Il pilota iberico della Ducati blocca il cronometro a 1’19″394, confermando il ruolo di grande favorito per l’intero fine settimana in Sassonia.

Raul Fernandez chiude in 2a piazza staccato di 166 millesimi con l’Aprilia Trackhouse, mentre il nostro Fabio Di Giannantonio agguanta un’ottima 3a posizione a 280 millesimi sulla moto del team VR46.

4° tempo per Alex Marquez, abile a ritrovare il ritmo dopo il brutto incidente di Montmelò. Guadagnano l’accesso in Q2 anche Jack Miller, Ai Ogura e le 2 Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, staccati di circa 6 decimi dal leader. Completano i primi 10 posti utili Pedro Acosta e Franco Morbidelli, quest’ultimo condizionato da un’indagine per presunto ostacolo in pista.

Grande sorpresa tra gli esclusi costretti a passare dalla Q1, dove Enea Bastianini manca la qualificazione diretta per soli 13 millesimi. Fa peggio il campione del mondo Francesco Bagnaia, soltanto 13° a oltre 7 decimi dalla vetta, seguito a ruota da Luca Marini in 14a piazza con la Honda.

Il programma ufficiale del sabato in pista e sul piccolo schermo

Dunque, domani 11 luglio per Pecco Bagnaia non sarà semplice. Si comincia subito in mattinata con i piloti che torneranno in azione per l’11° capitolo del Mondiale, l’ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva che anticiperà la tappa di Silverstone.

Le moto della classe regina accendono i motori alle ore 10.10 per la 2a sessione di prove libere. Successivamente, alle ore 10.50, iniziano le qualifiche ufficiali che decidono la griglia di partenza.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, si disputa la gara Sprint. La programmazione televisiva offre una copertura completa dell’evento per tutti gli appassionati. Le sessioni di qualifica e la Sprint Race del pomeriggio saranno visibili in chiaro e in diretta su TV8.

Gli abbonati possono inoltre seguire ogni singola sessione della giornata sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. La trasmissione in streaming live è garantita in forma gratuita sul sito tv8.it, mentre gli utenti della pay-tv possono utilizzare le piattaforme di Sky Go e NOW.

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