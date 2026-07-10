Ginnastica Ritmica, FIG World Cup Milano: buon inizio per le azzurre, gli highlights

L’Unipol Forum di Milano ospita, per il quarto anno di fila, l’ultima tappa delle World Cup Series di ginnastica ritmica. Oggi si è svolta la prima fase delle qualificazioni, sia per le atlete individuali che per le squadre.

Ottimo esordio per le individualiste italiane

World Cup Series, ottimo inizio per l’Italia. Le ginnaste azzurre hanno subito ottenuto risultati positivi nella prima mattinata di gare, concentrata sugli esercizi con cerchio e palla.

Sofia Raffaeli si posiziona al terzo posto provvisorio con un punteggio di 56.000, risultato di 28.150 al cerchio e 27.850 alla palla. Al comando della classifica si trovano la tedesca Darja Varfolomeev con 60.150 punti e l’israeliana Daniela Munits con 56.650.

Tara Dragas si colloca in quinta posizione, a breve distanza dal podio, totalizzando 55.750 punti (27.600 al cerchio e 28.150 alla palla).

Domani le atlete affronteranno gli esercizi con clavette e nastro, decisivi per l’accesso alle finali di specialità in programma domenica.

La Squadra Nazionale Senior stacca il pass

La Squadra Nazionale Senior ha già ottenuto l’accesso alle finali di specialità. Il gruppo ha eseguito una buona prova con le cinque palle, totalizzando 26.850 punti e raggiungendo il sesto posto provvisorio.

La classifica attuale vede in testa il Brasile con 28.050 punti, seguito dalla Spagna con lo stesso punteggio ma con un valore di esecuzione inferiore, e dalla Bulgaria con 27.700.

Domani si svolgerà la seconda fase delle qualificazioni. Le atlete individuali gareggeranno dalle 9:00, mentre le squadre eseguiranno l’esercizio misto (tre cerchi e due clavette) a partire dalle 19:10. Al termine della giornata, verranno assegnate le medaglie per il concorso generale e i titoli del circuito World Cup Series.

Le emozioni della prima giornata di qualificazioni all’Unipol Forum di Milano: le azzurre subito protagoniste in pedana. Guarda le migliori performance con cerchio, palla e l’esercizio di squadra che ha garantito l’accesso alle finali, qui trovi gli highlights di Sportface.

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