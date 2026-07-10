Boxe, a Roma il Torneo Nazionale U23 maschile e femminile: gli highlights

Il grande pugilato giovanile accende la Capitale con l’edizione 2026 del Torneo Nazionale U23 maschile e femminile. L’evento è entrato nel vivo oggi e proseguirà fino al 12 luglio presso il PalaSantoro, arena scelta per incoronare i campioni italiani.

Gli highlights degli incontri di oggi su Sportface

Sul quadrato capitolino si sfidano in questi giorni 111 pugili, 77 uomini e 34 donne. I ragazzi combattono a eliminazione diretta per conquistare le medaglie di categoria.

Tutti gli incontri sono visibili integralmente in diretta streaming su Italia Boxe Tv, tramite la piattaforma web Sportface.