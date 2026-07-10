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Federazioni

Boxe, a Roma il Torneo Nazionale U23 maschile e femminile: gli highlights

Antonio Lauro
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Ring boxe
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Il grande pugilato giovanile accende la Capitale con l’edizione 2026 del Torneo Nazionale U23 maschile e femminile. L’evento è entrato nel vivo oggi e proseguirà fino al 12 luglio presso il PalaSantoro, arena scelta per incoronare i campioni italiani.

Gli highlights degli incontri di oggi su Sportface

Sul quadrato capitolino si sfidano in questi giorni 111 pugili, 77 uomini e 34 donne. I ragazzi combattono a eliminazione diretta per conquistare le medaglie di categoria.

Tutti gli incontri sono visibili integralmente in diretta streaming su Italia Boxe Tv, tramite la piattaforma web Sportface.

QUI GLI HIGHLIGHTS DEGLI INCONTRI DI OGGI

Ring boxe

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