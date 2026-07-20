Tutti i protagonisti del Mondiale di calcio 2026

Al termine di un’emozionante Coppa del Mondo 2026, culminata con il secondo trionfo iridato della Spagna, la FIFA ha assegnato i premi individuali del torneo.

Un verdetto che riflette l’egemonia della Roja su tutta la linea, pur lasciando spazio alle imprese personali dei singoli fuoriclasse.

Lo spagnolo Rodri, autore di prestazioni magistrali a centrocampo nelle otto partite disputate con la nazionale di Luis de la Fuente, si è aggiudicato l’adidas Golden Ball come miglior giocatore assoluto del torneo. Il metronomo del Manchester City ha diretto i tempi di gioco con un’efficienza chirurgica, confermandosi la mente e il vero punto di riferimento della squadra campione del mondo.

Nonostante non sia riuscito a raggiungere la terza finale consecutiva con la Francia, il fuoriclasse transalpino Kylian Mbappé ha conquistato l’adidas Golden Boot (Scarpa d’Oro) grazie all’impressionante bottino di 10 gol realizzati in sole 8 partite, coronando il torneo con la tripletta nella finalina per il terzo posto contro l’Inghilterra.

Spazio alla leggenda e al record per la fase difensiva della Spagna, Unai Simón si è aggiudicato il premio adidas Golden Glove come miglior portiere del Mondiale dopo aver mantenuto la porta inviolata in 7 delle 8 gare disputate, compreso lo 1-0 maturato nei tempi supplementari nella finale contro l’Argentina.

A completare il trionfo spagnolo c’è Pau Cubarsí: il centrale diciannovenne ha proseguito il suo straordinario inizio di carriera aggiudicandosi il premio FIFA Best Young Player (presentato da Aramco), premiato per il ruolo cruciale svolto nella retroguardia della Spagna, capace di subire un solo gol in tutto il torneo.

Un capitolo a parte merita Lamile Yamal. Al di là della sua prestazione sul terreno di gioco, a cui è arrivato stringendo i denti dopo l’infortunio al bicipite femorale patito nel finale di stagione, il trionfo della Spagna è anche e soprattutto la consacrazione di Lamine Yamal.

Lamine Yamal ha disputato si un Mondiale al di sotto delle aspettative ma ha dimostrato di essere comunque determinante. Un Mondiale da padrone della fascia destra, con 30 dribbling riusciti, l’esterno del Barcellona è stato il miglior dribblatore dell’intera competizione, propellente costante dell’attacco di De La Fuente.

In una Nazionale che ha sempre fondato le proprie fortune su un’identità collettiva e simbiotica superiore ai singoli, isolare un solo nome può sembrare un’ingiustizia tattica.

Eppure, la figura del classe 2007 nato a Esplugues de Llobregat simboleggia un cambio d’epoca per il calcio spagnolo. Nonostante nel XXI secolo la Roja abbia sfornato alcune delle generazioni più vincenti della storia, la Spagna non aveva infatti mai schierato un’icona di tale rilevanza mediatica globale.

Il quadro completo dei premi ufficiali FIFA World Cup 2026

Premio Ufficiale FIFA Vincitore Nazionale Statistica / Nota Chiave adidas Golden Ball (Miglior Giocatore) Rodri Spagna Direttore d’orchestra nelle 8 gare del torneo adidas Silver Ball Lionel Messi Argentina Trascinatore dell’Albiceleste fino alla finale adidas Bronze Ball Kylian Mbappé Francia Protagonista e leader dell’attacco francese adidas Golden Boot (Miglior Marcatore) Kylian Mbappé Francia 10 gol in 8 partite complessive adidas Silver Boot Lionel Messi Argentina 8 gol realizzati nel torneo adidas Bronze Boot Jude Bellingham Inghilterra 5 gol e 3 assist a referto adidas Golden Glove (Miglior Portiere) Unai Simón Spagna 7 clean sheet su 8 gare, 1 solo gol subito FIFA Best Young Player (Miglior Giovane) Pau Cubarsí Spagna Leader difensivo della Spagna a soli 19 anni FIFA Fair Play Trophy Paesi Bassi Paesi Bassi Nazionale con la miglior condotta disciplinare

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Menzione a parte merita Lionel Messi che all’ultimo ballo della sua carriera iridata, la Pulga ha guidato l’Albiceleste fino all’atto conclusivo con 8 gol e giocate di pura classe. Non è arrivato il bis dopo Qatar 2022, ma il suo Pallone d’Argento e la Scarpa d’Argento testimoniano un torneo giocato ancora una volta a livelli altissimi.

Emiliano “Dibu” Martínez. Se la finale è rimasta bloccata sullo 0-0 per oltre 100 minuti di gioco, il merito è stato quasi interamente delle sue 11 parate miracolose. Ha confermato di essere un portiere dal rendimento straordinario nelle partite dentro o fuori.

Tra le stelle individuali che hanno lasciato un segno indelebile sulla Coppa del Mondo 2026, la figura di Jude Bellingham spicca per leadership, maturità e impatto devastante sul terreno di gioco. Se i Three Lions hanno conquistato il terzo posto finale nel pirotecnico 6-4 di Miami contro la Francia, gran parte del merito va al numero 10 inglese, premiato dalla FIFA con la Scarpa di Bronzo grazie a un bottino di 5 gol e 3 assist.

Schierato da Gareth Southgate da tuttofare a tutto campo, Bellingham si è confermato il prototipo del centrocampista moderno. Un giocatore totale, capace di spezzare le trame avversarie nella propria trequarti e di farsi trovare chirurgico nell’area di rigore opposta.

Nonostante la delusione per la semifinale sfumata negli ultimi minuti contro l’Argentina, le prestazioni di Bellingham hanno ribadito che l’Inghilterra ha trovato la sua colonna portante per il presente e per il prossimo decennio.

Aggiungerei tra questi anche Bukayo Saka che è stato protagonista assoluto della finale per il terzo posto vinta contro la Francia, dove ha firmato una fantastica tripletta a Miami. È stato una delle anime trainanti dell’attacco inglese.

Le storie e le favole africane. Le conferme e le sorprese del Mondiale 2026

Se la Spagna ha espresso la massima eccellenza tattica, questa Coppa del Mondo verrà ricordata anche per la straordinaria vitalità delle nazionali africane, capaci di regalare momenti di autentica magia e di sovvertire i pronostici della vigilia.

Marocco, Egitto e Senegal dimostrano la crescita del movimento africano. Tra la conferma dei Faraoni e le prestazioni gagliarde di nazionali sulla carta sfavorite, il continente africano ha dimostrato che il divario con il calcio europeo e sudamericano si sta riducendo a ritmi impressionanti. Non più soltanto talento grezzo e fisicità, ma squadre mature, ben messe in campo e capaci di spezzare gli equilibri di qualsiasi partita.

Senegal ed Egitto hanno però mostrato debolazze nella gestione del risultato, entrambe in vantaggio di due gol si sono fatti raggiungere e superare da Belgio e Argentina.

Tra le certezze incrollabili di questo Mondiale 2026 c’è senza dubbio il Marocco. Se il quarto posto di Qatar 2022 poteva essere letto dai più scettici come un exploit irripetibile, la spedizione nordafricana negli Stati Uniti, Canada e Messico ha spazzato via ogni residuo dubbio, gli uomini di Mohamed Ouahbi sono ormai a tutti gli effetti una potenza consolidata del calcio internazionale.

Leader indiscussi nel proprio girone e dominatori sul piano dell’organizzazione tattica, i Lioni dell’Atlante hanno mostrato una maturità da grande squadra, confermandosi tra le più solide dell’intera manifestazione. Il Marocco ha certificato il proprio status, un modello di programmazione ed eccellenza tecnica che ha fatto da locomotiva per l’intera rinascita del calcio africano in questa edizione iridata.

La magia di Capo Verde e la perla di Lopes Cabral. La favola delle Tubarões Azuis ha incantato il pubblico americano. A simboleggiare la loro splendida cavalcata è stato il gol capolavoro di Cabral, una perla balistica al volo da oltre venticinque metri finita dritta all’incrocio dei pali, già candidata d’ufficio a gol più bello dell’intera competizione.

La sorpresa RD Congo. I Iena della Repubblica Democratica del Congo hanno rappresentato una delle rivelazioni più solide e affascinanti del torneo. Organizzazione tattica, fisicità straripante e un contropiede micidiale hanno permesso al Congo di eliminare colleghi di ben altra caratura, conquistando uno storico approdo alla fase ad eliminazione diretta che mancava da cinquant’anni.

Belgio e Olanda, la maledizione delle eterne incompiute e la deludente Germania

Se il Mondiale 2026 ha incoronato la Spagna e celebrato la crescita del calcio africano, la spedizione nordamericana ha riservato l’ennesima amara sentenza per due grandi nobili del calcio europeo. Olanda e Belgio. Ancora una volta, per motivi diversi ma dal finale identico, Orange e Diables Rouges hanno dovuto fare i conti con l’etichetta di “eterne incompiute”.

L’Olanda e il limite del bel gioco. Nonostante la conquista del FIFA Fair Play Trophy e una fase a gironi brillante sul piano della manovra, la nazionale di Ronald Koeman ha mostrato di nuovo il suo storico limite strutturale. Una squadra bellissima da vedere, capace di palleggiare e dominare per larghi tratti, ma drammaticamente fragile nei momenti di dentro o fuori.

Di fronte al primo ostacolo di altissimo livello, la selezione Orange si è sciolta alla prima difficoltà, confermando quella cronicizzata mancanza di cinismo nei dettagli decisivi che da cinquant’anni le impedisce di compiere l’ultimo passo verso la gloria iridata.

Belgio, la fine ingloriosa della Golden Generation. Per i belgi, il Mondiale 2026 ha rappresentato l’atto finale, e privo di acuti, del lungo ed estenuante ricambio generazionale. La transizione tra i reduci della “Generazione d’Oro” e i nuovi talenti non si è mai compiuta del tutto. Lenti nei ritmi, privi di cattiveria agonistica nei minuti finali e penalizzati da un’involuzione tattica evidente nelle sfide chiave, i Diavoli Rossi salutano il torneo senza aver mai dato la sensazione di potersela giocare con le prime della classe.

L’ennesima occasione sprecata per un movimento che continua a produrre grande talento individuale senza mai riuscire a forgiare un gruppo vincente.

Tra le delusioni più cocenti di questo Mondiale 2026, la Germania occupa indubbiamente il posto più ingombrante, con l’ennesimo fallimento, confermando una crisi di risultati e d’identità che sembra non trovare via d’uscita. L’eliminazione con il modesto e rognoso Paraguay non trova giustificazioni, da parte di chi doveva lasciare un segno in questo mondiale.

Per il movimento calcistico tedesco, l’uscita prematura dal Mondiale 2026 non è soltanto un verdetto amaro del campo, ma il punto d’arrivo di una transizione tecnica che necessita ormai di un’azzeramento e di una rifondazione profonda

Il Mondiale è stato tutto questo ma anche altro

Il caso Balogun e il cortocircuito FIFA, una pagina amara per il torneo

Sul piano politico e organizzativo, il Mondiale nordamericano ha ratificato l’egemonia del modello targato Gianni Infantino. Un torneo a 48 squadre, esteso su tre nazioni, pensato per colonizzare dal punto di vista mediatico e commerciale il mercato sportivo più ricco del pianeta.

Tra l’assegnazione dei trofei con i vertici della politica statunitense e le scelte d’impatto, non ultima l’annullamento della squalifica di Folarin Balogun, la FIFA ha ribadito la propria forza di superpotenza globale, capace di plasmare il calendario, i format e il racconto attorno al pallone.

Una macchina da ricavi record che non si ferma mai, ma che continua a far discutere per l’elasticità delle sue regole di fronte agli interessi dei grandi mercati e di chi è il padrone del calcio