Tiro a volo, assegnati al TAV Umbriaverde i titoli italiani 2026 di Fossa Universale

Il TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana ha ospitato, sabato 18 e domenica 19 luglio, il Campionato Italiano 2026 di Fossa Universale. Sulle pedane umbre si sono confrontati 167 specialisti provenienti da tutta Italia, un numero superiore rispetto all’edizione precedente. Due giornate intense hanno decretato i nuovi campioni nazionali nelle diverse categorie, con numerosi spareggi necessari per stabilire i podi.

Narducci domina l’Eccellenza, Olica e Fabrizi campioni

Il titolo più prestigioso, quello di Eccellenza, è stato conquistato da Stefano Narducci, autore di un eccellente 197/200. Alle sue spalle Valerio Grazini e Alessandro Camisotti che hanno terminato entrambi con 192/200: lo shoot-off ha premiato Grazini con l’argento, lasciano il bronzo a Camisotti.

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Tra le Ladies successo Stefano Oliva, prima con 191/200 davanti a Ester Iannotti, seconda con 183/200, e alla campionessa europea Bianca Revello, terza con 182/200. Nella categoria Junior, invece, Mario Fabrizi ha prevalso allo spareggio su Daniel Peroni: entrambi avevano concluso la serie regolamentari con 192/200. Terzo posto per Simone Boccanfuso con 188/200.

Gli altri titoli e la soddisfazione di Polsinelli

In Prima Categoria si è imposto Franco Felici con 194/200, seguito da Simone Rosa ed Enrico Lugli. Il titolo di Seconda Categoria è andato ad Alberto Angelo Brambati con 189/200, mentre Dante Valota ha trionfato in Terza Categoria con 187/200.

Grande equilibrio tra i Senior, con Claudio Armiraglio vincitore allo shoot-off dopo aver chiuso a quota 195/200 insieme a Luciano Fiorini Carbognin e Stefano Pavan. Tra i Veterani successo allo spareggio per Mario De Donato davanti ad Angelo Pernica, mentre nella categoria Master il titolo è stato conquistato da Antonino Buda con 190/200.