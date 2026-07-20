Mondiali Giovanili di arrampicata, Chelleris brilla nelle semifinali Lead: finali in diretta su Sportface TV

Entrano nella fase decisiva i Mondiali Giovani di arrampicata sportiva di Arco 2026. Nella giornata di oggi il Climbing Stadium ha ospitato le semifinali Lead delle categorie U17 e U29, dalle quali sono emersi i giovani atleti che in serata si contenderanno i primi titoli iridati della manifestazione. Le finali saranno trasmesse in diretta su Climbing TV, canale della piattaforma di Sportface TV: appuntamento alle ore 20.00 con l’U17 e alle 21.00 con l’U19.

U17: il Giappone detta il ritmo

Nella semifinale maschile U17 il Giappone ha confermato la propria superiorità, occupando le prime tre posizioni con Kazuki Nakata, Taketo Saiki e Haku Ishida, Quarto posto, invece, per il cinese Zerun Mu.

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La prova femminile ha visto imporsi un’altra atleta nipponica, Arisa Hayashi, davanti alle cinesi Yijing Lu e Meini Li e alla sudcoreana Bom Yun. La pattuglia asiatica si presenterà dunque particolarmente numerosa alle finali serali, al termine di semifinali caratterizzate da vie molto selettive e da un livello tecnico elevatissimo.

U19, Chelleris porta l’Italia in alto

Buone notizie per l’Italia nella categoria U19 maschile. Andrea Ludovico Chelleris ha chiuso la semifinale al terzo posto, alle spalle del giapponese Ryusei Hamada e del sudcoreano Chanjin Jung, conquistando un’importante opportunità di medaglia davanti al pubblico di casa, Quarta posizione per il britannico Isaac Sutton.

Nel settore femminile il miglior risultato è stato ottenuto dall’austriaca Anika Deubler, che ha preceduto le giapponese Natsumi Oda e Shiori Murasugi e l’ucraina Rafael Kazbekova. Ora l’attenzione si sposta sulle finali: entrambe potranno essere seguite gratuitamente in diretta su Sportaface TV, tramite sito web o applicazione, con l’U17 alle 20 e l’U19 alle 21.