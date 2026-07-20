America’s Cup Napoli, ufficializzato il calendario: si parte il 22 maggio 2027 nel Golfo

Definite le condizioni della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e della 38ª America’s Cup Match. Prima storica con gli AC75 in regata di flotta, poi round robin, semifinali e sfida finale al defender Emirates Team New Zealand.

Il calendario della prossima Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Match di Napoli è ufficiale. Dal mese di maggio 2027 il Golfo partenopeo diventerà il grande teatro della vela mondiale, con le regate che porteranno alla sfida contro il defender Emirates Team New Zealand per la conquista del prestigioso trofeo.

Il direttore di regata Iain Murray ha pubblicato le condizioni che regoleranno sia la Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series sia la 38ª America’s Cup Match, delineando il percorso che accompagnerà team e appassionati fino alla sfida decisiva.

America’s Cup Napoli, il via il 22 maggio 2027

La prima fase è in programma sabato 22 maggio 2027 con tre regate di flotta.

La giornata inaugurale aprirà un fine settimana storico per l’America’s Cup: per la prima volta nei 175 anni della competizione, gli yacht AC75 gareggeranno insieme sullo stesso campo di regata in un formato di fleet race.

La prima fase si chiuderà domenica 23 maggio, sempre nel Golfo di Napoli.

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Dal 26 maggio il round robin iniziale

La competizione per stabilire quale challenger affronterà Emirates Team New Zealand proseguirà poi con le regate a coppie, uno contro uno.

Il round robin iniziale prenderà il via mercoledì 26 maggio e prevede 21 regate in tre giorni, fino a venerdì 28 maggio.

Il defender si unirà alle prove dalle Fleet Races fino alla fine del terzo round robin, ma i suoi risultati non saranno conteggiati nella classifica finale della Challenger Selection Series.

Secondo round robin nel weekend del 29-30 maggio

Il programma proseguirà senza pause.

Il secondo round robin scatterà nel fine settimana del 29-30 maggio e si concluderà lunedì 31 maggio.

Anche in questa fase sono previste altre 21 regate, con le squadre impegnate in un calendario serrato verso la definizione della graduatoria.

Round robin finale dal 9 all’11 giugno

Dopo una settimana di riposo, i team torneranno in acqua dal 9 all’11 giugno per il round robin finale.

Sono previste altre 21 regate a eliminazione diretta, decisive per stabilire quali squadre accederanno alla fase successiva della Louis Vuitton Cup.

Al termine della fase a gruppi, cioè dopo il terzo round robin, i primi tre challenger accederanno direttamente alle semifinali.

Gli altri tre si sfideranno invece in una nuova fase a gruppi, il repêchage, in programma nel fine settimana del 12-13 giugno, per contendersi l’ultimo posto disponibile in semifinale.

Semifinali dal 16 al 20 giugno

Una volta definiti i semifinalisti, la Louis Vuitton Cup entrerà nel vivo dal 16 al 20 giugno.

Il calendario prevede anche una giornata di riserva il 21 giugno.

La serie stabilirà chi potrà giocarsi l’accesso alla finale della Louis Vuitton Cup, in una fase che si annuncia cruciale e ad alta intensità.

La finale della Louis Vuitton Cup e il match per l’America’s Cup

La finale della Louis Vuitton Cup, se dovesse arrivare fino in fondo, inizierà nel fine settimana del 26-27 giugno e potrebbe concludersi nel weekend successivo, il 3-4 luglio 2027.

Il format prevede un massimo di 13 regate: il primo team capace di raggiungere sette vittorie conquisterà il diritto di sfidare Emirates Team New Zealand per l’America’s Cup.

Tra la fine della Louis Vuitton Cup e l’inizio del match per il trofeo saranno garantiti almeno cinque giorni.

La 38ª America’s Cup Match è prevista nel fine settimana del 10-11 luglio 2027. Anche in questo caso vincerà il primo equipaggio capace di conquistare sette regate.

Se la sfida dovesse prolungarsi fino alla fine, la giornata conclusiva è prevista per lunedì 19 luglio. Il direttore di gara potrà però estendere il programma in caso di maltempo o di annullamento di alcune prove.

Napoli capitale della vela mondiale

Con l’ufficializzazione del calendario, Napoli entra nel vivo del conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi internazionali più attesi.

Il Golfo partenopeo sarà lo scenario delle regate, offrendo una cornice unica a una competizione che porterà in città team, tifosi, appassionati e media da tutto il mondo.