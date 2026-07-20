Atp Kitzbühel, Cinà sconfitto in rimonta da Diaz Acosta al primo turno

Il giovane tennista italiano, numero 184 del ranking mondiale, cede all’argentino dopo oltre due ore di gioco: 4-6 6-3 6-4 il punteggio finale. Avanzano anche Navone, Hanfmann e Rodionov.

Si ferma al primo turno il cammino di Federico Cinà nel torneo Atp 250 di Kitzbühel. Il giovane italiano, numero 184 del ranking mondiale, è stato battuto in rimonta dall’argentino Facundo Diaz Acosta, numero 108 Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 al termine di circa due ore e dieci minuti di gioco.

Cinà, arrivato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni grazie al successo nel derby italiano contro Lorenzo Giustino, deve dunque rinviare l’appuntamento con la quarta vittoria della carriera nel circuito maggiore.

Cinà conquista il primo set

L’equilibrio ha caratterizzato buona parte del primo parziale, con entrambi i giocatori efficaci nei rispettivi turni di battuta. La svolta è arrivata sul 4-4, quando Cinà è riuscito a strappare il servizio all’avversario.

L’azzurro ha poi consolidato il vantaggio nel game successivo, chiudendo il set per 6-4 senza concedere punti a Diaz Acosta mentre serviva per il parziale.

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La rimonta di Diaz Acosta

Nel secondo set è stato invece l’argentino a trovare il break decisivo. Diaz Acosta ha tolto il servizio a Cinà sul 2-1 e ha mantenuto il vantaggio fino al 6-3, senza concedere occasioni per il controbreak.

L’italiano ha iniziato meglio la frazione decisiva, portandosi avanti 2-0, ma ha successivamente attraversato un momento di difficoltà. Cinà ha perso il servizio per due volte consecutive, permettendo all’argentino di ribaltare l’andamento del set.

Diaz Acosta ha quindi difeso il margine conquistato e ha chiuso il match sul 6-4. Agli ottavi di finale affronterà il campione in carica Alexander Bublik.

Gli altri risultati di Kitzbühel

Accedono al turno successivo anche Mariano Navone e Yannick Hanfmann. I due hanno superato in due set rispettivamente le wild card Alexandre Muller e Lukas Neumayer.

Il qualificato Jurij Rodionov si è invece imposto nel derby austriaco contro Joel Schwaerzler con il punteggio di 6-4 6-2.

Atp Estoril, primo successo per Tiago Torres

Nel torneo Atp 250 dell’Estoril, Tiago Torres ha ottenuto a 24 anni la sua prima vittoria nel circuito maggiore, battendo Nikoloz Basilashvili per 6-4 6-2.

Esordio negativo, invece, per la testa di serie numero sette Camilo Ugo Carabelli. L’argentino è stato eliminato dal francese Titouan Droguet, vincitore con il punteggio di 6-0 3-6 6-4.