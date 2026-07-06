Chi è il padrone del calcio?

Il calcio è sempre stato lo sport più amato e “credibile” del pianeta per una regola non scritta ma universale: la certezza del rettangolo verde.

Dal campetto di periferia alla finale della Coppa del Mondo, il cartellino rosso ha sempre significato una sola cosa, fuori la partita successiva.

Ma nell’edizione nordamericana del Mondiale 2026, anche l’ultimo dogma del diritto sportivo è crollato sull’altare della realpolitik e dello show business. Il calcio ha smesso di essere soltanto un gioco, se mai lo è stato, per trasformarsi definitivamente in un’arena geopolitica e in una multinazionale dell’intrattenimento totale.

Il clamoroso “caso Balogun” ai Mondiali nordamericani, con l’annullamento politico o meglio la sospensione della squalifica dell’attaccante USA dopo una fitta rete di contatti tra la Casa Bianca e i vertici di Zurigo, è solo l’ultimo sintomo di un cambiamento profondo

La domanda, dunque, non è più chi vincerà sul campo, ma chi comanda davvero stanze del potere? La mappa dei “padroni del calcio” si articola oggi su tre blocchi di potere in perenne collisione. Quali sono?

1. L’Asse Politico-Commerciale, la FIFA di Gianni Infantino

La FIFA si muove ormai come uno Stato sovrano transterritoriale. Sotto la guida di Gianni Infantino, la strategia di Zurigo è chiara. Sradicare l’eurocentrismo del calcio per espandersi verso i mercati più ricchi del pianeta del Nord America, del Medio Oriente e dell’Asia.

La forza della FIFA. Controlla i grandi eventi globali. Ha espanso il Mondiale a 48 squadre e ha lanciato il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, entrando direttamente in competizione con il business delle leghe continentali.

La debolezza geopolitica. Per inseguire l’hype e i fatturati miliardari, rischia di svendere la certezza del diritto sportivo. La “grazia” a Balogun per non sgonfiare l’audience commerciale negli Stati Uniti dimostra che la FIFA è disposta a piegare i regolamenti interni alle esigenze dello show business e della diplomazia politica.

2. Il Fortino dell’Ortodossia. La UEFA e il Calcio Europeo

Nyon rappresenta il cuore storico ed economico quotidiano del calcio. La UEFA protegge il territorio più ricco in termini di club e tradizione, ma si trova costretta a giocare di rimessa.

La forza della UEFA. Gestisce il prodotto club più spettacolare e redditizio del mondo, la UEFA Champions League, oltre a un Campionato Europeo, l’Europeo, che per livello tecnico spesso supera il Mondiale stesso.

La trincea delle regole. La durissima nota della UEFA contro la FIFA sul caso Balogun, “Oltrepassata una linea rossa” così la dichiarazione che parte dagli uffici di Nyon– appoggiata dalle federazioni storiche come quella belga, interessata al caso (Usa – Belgio), dimostra che l’Europa si è eletta a custode dell’integrità del gioco.

La UEFA sa che se la FIFA può manipolare le sanzioni in corsa, l’intero castello del diritto sportivo europeo rischia il collasso.

3. I Nuovi Giganti. I Club-Stato e i Fondi d’Investimento

Accanto alle istituzioni tradizionali, i veri padroni dei giocatori sono coloro che firmano gli assegni. Il potere si è spostato dai presidenti-tifosi storici a entità economiche globali.

I Fondi Sovrani come quelli del Medio Oriente. Paesi come l’Arabia Saudita (tramite il fondo PIF) e il Qatar influenzano il calciomercato globale, dettando le regole d’ingaggio e le valutazioni dei cartellini.

Il private equity e i multi-club ownership. Fondi d’investimento americani e holding internazionali controllano network di squadre in tutta Europa, standardizzando la gestione societaria e trasformando i club in asset finanziari puri.

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Chi sono i veri padroni del calcio?

I veri padroni del calcio non sono più gli arbitri, né i designatori e nemmeno i presidenti delle federazioni intesi in senso classico.

Il calcio oggi è governato da un triumvirato fluido composto da Broadcaster Televisivi, Leader Politici delle superpotenze e Grandi Fondi d’Investimento.

La FIFA e la UEFA sono i bracci politici di questi colossi. Nel momento in cui un cartellino rosso a un attaccante può essere disinnescato da una telefonata presidenziale, il calcio smette di essere una competizione regolata dal diritto e diventa una sceneggiatura aperta al miglior offerente.

Il tifoso pensa ancora di assistere a una partita, i padroni del calcio sanno di gestire un palinsesto, un business senza morale e privo di spirito sportivo di decubertiana memoria.

E chissà se in queste ore, tra una telefonata transatlantica e l’altra, a Gianni Infantino sarà tornato in mente quel vizio tutto svizzero di ironizzare sulle sventure del calcio italiano, sulle nostre assenze mondiali, accompagnate dal solito ritornello retorico: “Il calcio è della gente, il calcio è meritocrazia, il calcio unisce”.

Già, unisce. Soprattutto se a chiamare è la Casa Bianca.

L’ironia del destino, alla fine, è tutta qui. Il Presidente che spiegava all’Italia le dure e insindacabili leggi del campo, quelle per cui se perdi con la Bosnia resti a casa, senza sconti o ripescaggi politici, è lo stesso che oggi si è scoperto flessibile davanti alle esigenze di copione del botteghino americano.

Per noi le regole d’acciaio della meritocrazia, per gli Stati Uniti il morbido rammendo del diritto sportivo, con il cartellino rosso di Balogun trasformato in un buffetto sulla guancia.

Alla fine di questa farsa geopolitica, abbiamo capito chi sia il vero padrone del calcio e, soprattutto, com’è fatto il suo regno.

Un impero dove il pallone è democratico solo a correnti alternate e dove la legge è uguale per tutti, tranne che per gli sceneggiatori dello spettacolo.

Infantino continui pure a sorridere e a fare battute, noi avremo anche guardato questo Mondiale dal divano, ma lui, a forza di piegare i regolamenti commerciali, ha lasciato la credibilità del calcio negli spogliatoi.