Tennis, Paolini rinuncia a Washington e Toronto: il piede impone una pausa

Jasmine Paolini non prenderà parte ai prossimi tornei sul cemento nordamericano di Washington e Toronto. L’azzurra ha annunciato il forfait dal WTA 500 in programma dal 27 luglio al 2 agosto e dal WTA 1000 canadese, previsto dal 2 al 13 agosto, a causa dei persistenti problemi al piede che ne hanno condizionato la stagione. La scelta è stata presa per consentire all’arto di recuperare completamente dopo gli sforzi sostenuti nelle ultime settimane, in particolare durante Wimbledon.

Il piede ha bisogno di riposo

Paolini ha spiegato di aver bisogno di concedersi ulteriore tempo prima di tornare in campo. La tennista italiana ha espresso il proprio dispiacere per l’assenza dai due appuntamenti, ringraziando allo stesso tempo tifosi e organizzatori per l’affetto e il sostegno ricevuti.

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Il problema fisico non sembra dunque ancora del tutto superato e lo staff ha preferito evitare rischi in una fase delicata della stagione. La rinuncia a Washington e Toronto permetterà alla numero uno italiana di concentrarsi sul recupero, senza forzare il rientro e compromettere gli impegni successivi.

Cincinnati resta nel programma

Il ritorno di Paolini potrebbe avvenire a metà agosto in occasione del WTA 1000 di Cincinnati, in calendario dal 13 al 23 agosto e ancora presente nella programmazione dell’azzurra. Il torneo statunitense rappresenta un appuntamento particolarmente importante per l’italiana, che nella passata edizione riuscì a raggiungere la finale.

La partecipazione, tuttavia, dipenderà dalle condizioni del piede e dall’esito del periodo di riposo. L’obiettivo è recuperare la migliore forma possibile in vista della parte conclusiva della stagione sul cementare citando ricadute. La decisione definitiva verrà quindi presa soltanto dopo aver valutato i progressi fisici delle prossime settimane.