Europei di nuoto in acque libere 2026, Italia pronta per Parigi: convocati e programma

Dal 4 all’8 agosto la Nazionale sarà impegnata nelle acque della Senna. Paltrinieri, Taddeucci, Acerenza e gli altri azzurri in gara tra 10 km, 5 km, 3 km Knockout e staffetta mista.

La Nazionale italiana di nuoto in acque libere si avvicina ai Campionati Europei di Parigi, in programma dal 4 all’8 agosto. Gli azzurri saranno impegnati nella Senna in cinque giornate di gare, con partenza dal Pont de Grenelle.

Il programma si aprirà martedì 4 agosto con le due prove sui dieci chilometri. Alle 10 toccherà agli uomini, con l’olimpionico Gregorio Paltrinieri affiancato da Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 spazio alla gara femminile, che vedrà al via la medaglia di bronzo olimpica Ginevra Taddeucci insieme a Linda Caponi e Giulia Berton.

Le gare nella Senna dal Pont de Grenelle

Il punto di partenza delle competizioni sarà il Pont de Grenelle, dove dal 1870 si trova l’originale della Statua della Libertà, primo esemplare in scala ridotta rispetto al monumento collocato sulla Liberty Island di New York.

La competizione fluviale tornerà a distanza di due anni dalla prova olimpica disputata nei pressi del Pont Alexandre. Molti componenti della squadra italiana, tra i quali il capitano Gregorio Paltrinieri, stanno completando la preparazione a Livigno.

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Europei di nuoto in acque libere, i convocati dell’Italia

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto): 5 km, 10 km e 3 km Knockout.

Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari): 5 km e 10 km.

Andrea Filadelli (Marina Militare): 10 km e 3 km Knockout.

Domenico Acerenza (Fiamme Oro/AC Group CC Napoli): 5 km e 3 km Knockout.

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/AC Group CC Napoli): 5 km, 10 km e 3 km Knockout.

Linda Caponi (CS Carabinieri): 10 km e 3 km Knockout.

Giulia Berton (Marina Militare): 10 km.

Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros): 5 km.

Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit): 5 km.

Rebecca Rimoldi (CC Aniene): 3 km Knockout.

Lo staff della Nazionale italiana

Lo staff sarà composto dal coordinatore tecnico-logistico Stefano Rubaudo, dai tecnici Fabrizio Antonelli, Giovanni Pistelli e Pietro Bonanno, dal medico Sergio Crescenzi e dal fisioterapista Giuseppe Iuvaro.

Il programma completo degli Europei di Parigi

Martedì 4 agosto – Day 1

Ore 10.00-12.30: 10 km maschile

Ore 14.30-17.00: 10 km femminile

Mercoledì 5 agosto – Day 2

Ore 10.00-11.30: 5 km maschile

Ore 14.30-16.00: 5 km femminile

Giovedì 6 agosto – Day 3

Giornata di riposo

Venerdì 7 agosto – Day 4

Ore 10.00-12.00: 3 km Knockout femminile

Ore 15.00-17.00: 3 km Knockout maschile

Sabato 8 agosto – Day 5

Ore 10.00-11.45: staffetta mista 4×1500 metri

Dopo le prove individuali sui dieci e sui cinque chilometri, il programma entrerà dunque nella fase decisiva con le gare Knockout e la staffetta mista che chiuderà la rassegna continentale.