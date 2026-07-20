Ginnastica artistica, a Meda gli Assoluti 2026: ultimo banco di prova verso gli Europei di Zagabria

La ginnastica artistica italiana si prepara a uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Da venerdì 25 a domenica 26 luglio il Pala Meda ospiterà i Campionati Italiani Assoluti maschili e femminili, organizzati dalla Ginnastica Meda con il supporto delle istituzioni locali. La rassegna tricolore rappresenterà un passaggio fondamentale in vista degli Europei senior e junior di Zagabria, in programma da agosto: dal 13 al 16 per il settore femminile e dal 19 al 23 per quello maschile. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale della Federginnastica disponibile su Sportface TV.

Perotti difende il titolo, Esposito cerca il primo successo

Nel concorso femminile Giulia Perotti proverà a confermare il titolo conquistato nel 2025, quando precedette Alice D’Amato ed Emma Fioravanti. D’Amato non sarò presente a causa di un infortunio, mentre tornerà in gara la gemella Asia, già due volte campionessa italiana.

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Grande attesa anche per Manila Esposito, che dopo aver gareggiato soltanto alla trave nella scorsa edizione affronterà stavolta il programma completo sui quattro attrezzi. La due volte campionessa europea all-around inseguirà un titolo assoluto che ancora manca nel suo palmares. Tra le principali protagoniste figurano anche Angela Andreoli, Elisa Iorio, Sofia Tonelli, Emma Fioravanti e Benedetta Gava, per un totale di 43 ginnaste.

Larduet guida il settore maschile, tornano Casali e Macchiati

Anche la gara maschile promette grande equilibrio. Il campione uscente Manrique Larduet dovrà difendersi dagli assalti di Yumin Abbadini, Simone Speranza, Tommaso Brugnami, Riccardo Villa e Lorenzo Galli. Saranno 35 gli atleti complessamente impegnati, 28 dei quali nel concorso generale sui sei attrezzi.

Particolare attenzione sarà riservata al ritorno di Lorenzo Minh Casali e Mario Macchiati, recidi da problemi fisici e pronti a ripartire dopo il primo e secondo posto ottenuti agli Assoluti di Cuneo 2024. Il programma inizierà venerdì alle 19.15 con Gara 1 Femminile, proseguirà sabato con il concorso generale maschile e si concluderà domenica con Gara 2 femminile e le finali di specialità GAM.