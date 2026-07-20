La Spagna siede sul trono del mondo impartendo una lezione di calcio all’Argentina

Se esisteva un modo per scolpire il proprio nome nella storia del calcio, la Spagna di Luis de la Fuente ha scelto quello più perentorio e indiscutibile.

La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 al New York New Jersey Stadium si è chiusa con un 1-0 siglato al 106′ da Ferran Torres, ma il punteggio stretto non deve trarre in inganno. Quello andato in scena di fronte ai 82.500 spettatori è stato un monologo tattico, tecnico e fisico della Roja contro l’Argentina campione uscente.

Un trionfo imperioso che consacra la Spagna per la seconda volta nella sua storia e chiude un Mondiale disputato a livelli d’eccellenza mai visti prima.

Il dominio spagnolo e i numeri di una superiorità schiacciante

I dati ufficiali della FIFA e le metriche avanzate tracciano un quadro inequivocabile della sfida decisiva:

Statistica Chiave Spagna Argentina Risultato Finale 1 0 (d.t.s.) Tiri Totali 20 2 Tiri nello Specchio 12 0 Expected Goals (xG) 1.94 0.20 Possesso Palla (%) 66% 34% Passaggi Completati 774 / 858 357 / 456 Ingressi nell’Ultimo Terzo 88 (215 azioni completate) 38 (80 azioni completate) Calci d’Angolo 9 4

L’Argentina non è mai riuscita a centrare lo specchio della porta difeso da Unai Simón nei 120 minuti di gioco, restando persino a zero tiri totali nei primi 90 minuti di regolamentari, un dato che supera in negativo la finale di Italia ’90.

L’Albiceleste si è salvata a lungo soltanto grazie ad una prestazione monumentale di Emiliano Dibu Martínez, con una valutazione 9.6 con 11 parate decisive, prima del gol-mondial di Ferran Torres servito da Nico Williams.

Il muro d’Europa, 1 solo gol subito in tutto il Mondiale

Il dato più impressionante dell’intera spedizione spagnola riguarda la fase difensiva. La retroguardia guidata da Aymeric Laporte e dal diciannovenne Pau Cubarsí ha stabilito un record primato assoluto nella storia dei Mondiali:

Soltanto 1 gol subito nell’arco di tutte le gare disputate nel torneo tra fase a gironi e fase ad eliminazione diretta. Controllo asfissiante del ritmo, con una media del 66% di possesso palla e oltre 500 passaggi riusciti a partita per i centrali difensivi, la Spagna ha difeso mantenendo costantemente il pallone lontana dalla propria area di rigore. Aggressione immediata e la capacità di recupero palla nella metà campo avversaria ha soffocato sul nascere ogni ripartenza di Lionel Messi e compagni.

La panchina decisiva, la mossa vincente di De la Fuente e la regola del terzo d’ora che ha deciso il Mondiale

Ancora una volta, a fare la differenza nei momenti chiave del torneo è stata la gestione dei cambi da parte del commissario tecnico spagnolo.

L’ingresso dalla panchina di Ferran Torres e Nico Williams ha difatto spezzato l’equilibrio di una gara che sembrava stregata, freschezza, lucidità e profondità inserite al momento giusto per scardinare il blocco difensivo argentino.

La capacità di attingere a piene mani da una rosa profonda e qualitativa si è confermata il marchio di fabbrica di questa nazionale fino all’ultimo secondo del Mondiale.

L’impatto decisivo dei cambi nella finale di New York non è stato un episodio isolato, ma il sigillo definitivo sul trend tattico che ha ridefinito la Coppa del Mondo 2026.

I dati dell’intero torneo parlano chiaro: quasi una partita su tre, oltre il 30%, ha visto il proprio esito stravolto o sigillato da reti e assist arrivati dalla panchina negli ultimi venti minuti di gara.

Nel calcio moderno delle cinque sostituzioni e dei recuperi extra-large, la gestione delle risorse umane nell’ultimo terzo di partita è diventata una scienza esatta. Chi subentra non entra più soltanto per far rifiatare i titolari o congelare il risultato, ma per spaccare in due gli equilibri tattici contro difese usurate nei ritmi e nelle letture.

De la Fuente lo ha capito prima e meglio di tutti, la forza della Roja non è stata soltanto nell’undici iniziale, ma nella capacità di mantenere identica intensità e qualità tecnica a gara in corso, trasformando la panchina nel vero fattore determinante per la conquista del titolo mondiale.

La striscia vincente di 37 gare senza sconfitte

Con questo successo nella finale di New York/New Jersey, la Spagna estende la propria striscia di imbattibilità a 37 partite consecutive senza sconfitte (27 vittorie e 10 pareggi), eguagliando il primato mondiale di sempre detenuto congiuntamente dall’Italia (2018-2021) e dalla stessa Argentina (2019-2022).

La Spagna non vince soltanto la Coppa del Mondo 2026, ridefinisce i canoni del dominio tattico moderno, combinando possesso orientato, solidità difensiva granitica ed esuberanza giovanile.