Mondiali, oggi Spagna-Argentina: le formazioni e come vedere la finale

Le Furie Rosse sfidano l’Albiceleste al MetLife Stadium di New York alle 21 italiane. De La Fuente contro Scaloni per il titolo mondiale.

È il giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, Spagna e Argentina si affrontano nell’ultimo atto della rassegna iridata, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.

Il match si giocherà al MetLife Stadium di New York con calcio d’inizio fissato alle ore 21 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv, anche in chiaro, su Rai 1 e DAZN.

Spagna-Argentina, oggi la finale dei Mondiali

La Spagna di Luis De La Fuente arriva alla finale dopo il successo per 2-0 contro la Francia in semifinale.

A decidere la sfida sono stati il rigore trasformato da Oyarzabal e il gol di Pedro Porro, che hanno consegnato alle Furie Rosse il pass per l’ultimo atto del torneo.

L’Argentina di Lionel Scaloni, campione in carica dopo il trionfo in Qatar, ha invece superato l’Inghilterra in rimonta per 2-1.

Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, l’Albiceleste ha ribaltato il risultato con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Messi contro Yamal, sfida generazionale al MetLife Stadium

La finale metterà di fronte due Nazionali ricche di talento e personalità.

Da una parte l’Argentina di Messi, ancora al centro del progetto tecnico di Scaloni. Dall’altra la Spagna guidata dalla nuova generazione, con Lamine Yamal tra i simboli del percorso delle Furie Rosse.

Una sfida che vale il titolo mondiale e che chiude un mese di grande calcio.

Le probabili formazioni di Spagna-Argentina

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente.

Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.

Dove vedere Spagna-Argentina in tv e streaming

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e DAZN.

Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e sull’app di DAZN.

Calcio d’inizio alle ore 21 italiane.