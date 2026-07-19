Hamilton evita la penalità a Spa: quarta posizione confermata, stangata alla Ferrari

Lewis Hamilton conserva il quarto posto ottenuto nel Gran Premio del Belgio. Il pilota della Ferarri era finito sotto investigazione per un episodio di unsafe release avvenuto durante la sosta ai box, ma i commissari hanno stabilità che non avesse responsabilità dirette. Nessuna ulteriore sanzione sportiva, dunque, per il britannico, che lascia Spa al secondo posto nel Mondiale, a 45 punti dal leader Andrea Kimi Antonelli.

Il contatto con il meccanico durante il pit stop

Hamilton aveva già scontato cinque secondi di penalità per il contatto al primo giro con George Russell, finito nella ghiaia e costretto al ritiro. Durante il successivo pit stop, la Ferrari numero 44 è stato autorizzata a ripartire mentre un meccanico si trovava ancora davanti alla monoposto.

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Il pilota lo ha involontariamente urtato, ma si è fermato immediatamente dopo essersi accorto dell’accaduto. Fortunatamente, l’uomo non ha riportato conseguenze. Secondo gli steward, Hamilton non avrebbe potuto evitare l’episodio e la manovra gli ha persino fatto perdere tempo, senza procurargli alcun vantaggio.

Multa da 30mila euro e verifiche sulle procedure

La responsabilità è stata attribuita alla Ferrari, puniti con una multa di 30mila euro, dei quali 10mila sospesi per dodici mesi. Entro due settimane, la Scuderia dovrà inoltre presentare un rapporto dettagliato sull’incidente e sulle misure adottate per impedirne il ripetersi.

Alla base dell’unsafe release ci sarebbero un’istruzione tardiva relativa alla regolazione dell’ala, comunicazioni poco chiare e la mancata reazione alla luce verde. Hamilton salva così il risultato, mentre Maranello dovrà rivedere i propri protocolli di sicurezza ai box.