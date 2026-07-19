Tour de France, Evenepoel batte Pogacar nella 15ª tappa: Vingegaard cade e si ritira

Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe vince la Champagnole-Plateau de Solaison davanti alla maglia gialla. Colpo di scena per il danese della Visma, costretto ad abbandonare dopo una caduta a 20 km dal traguardo.

Remco Evenepoel si prende la quindicesima tappa del Tour de France 2026. Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha vinto la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 chilometri, battendo Tadej Pogacar nella volata finale.

Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG ha chiuso al secondo posto e conserva senza problemi la maglia gialla. La giornata, però, è stata segnata anche dal ritiro di Jonas Vingegaard, caduto a circa 20 chilometri dal traguardo.

Tour de France, Evenepoel vince la 15ª tappa

Evenepoel ha tenuto il passo di Pogacar nel finale e ha trovato lo spunto decisivo per conquistare la tappa.

Per il corridore belga si tratta della terza vittoria personale in carriera alla Grande Boucle, arrivata al termine di una frazione impegnativa e molto importante per la classifica generale.

Pogacar, secondo al traguardo, resta saldamente in maglia gialla e continua a controllare il Tour.

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Del Toro terzo e sempre più in corsa per il podio

Terzo posto per Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogacar alla UAE Team Emirates XRG.

Il messicano ha chiuso a 6 secondi dal vincitore, guadagnando secondi preziosi sia nella lotta per la maglia bianca sia per il podio della classifica generale.

Alle sue spalle Paul Seixas e Florian Lipowitz, entrambi a 58 secondi.

Vingegaard cade e abbandona il Tour

Il grande colpo di scena della giornata riguarda Jonas Vingegaard.

Il danese della Visma Lease a Bike è caduto a circa 20 chilometri dal traguardo, riportando una sospetta frattura della clavicola. Per lui il Tour de France si chiude in anticipo e nel modo peggiore, con il ritiro dalla corsa.

Un episodio pesantissimo per la classifica generale e per una Grande Boucle che perde uno dei suoi protagonisti principali.

Domani riposo, poi la cronometro

Domani il Tour de France osserverà il secondo giorno di riposo.

La corsa riprenderà martedì con la sedicesima tappa, una cronometro individuale di 26,1 chilometri da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains.

Ordine d’arrivo della 15ª tappa

1. Remco Evenepoel, BEL, Red Bull-Bora-Hansgrohe, in 4h23’09”

2. Tadej Pogacar, SLO, UAE Team Emirates XRG, stesso tempo

3. Isaac Del Toro, MEX, UAE Team Emirates XRG, a 6”

4. Paul Seixas, FRA, a 58”

5. Florian Lipowitz, GER, stesso tempo

6. Lenny Martinez, FRA, a 1’57”

7. Mattias Skjelmose, DEN, stesso tempo

8. Juan Ayuso, ESP, stesso tempo

9. Adam Yates, GBR, stesso tempo

10. Quinn Simmons, USA, a 2’16”