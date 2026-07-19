Mondiali di Hong Kong, l’Italia affila le lame: ultimo ritiro a Shenzhen prima dell’assalto iridato

La Nazionale italiana di scherma è entrata nella fase decisiva della preparazione verso i Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong, in programma dal 22 al 30 luglio. La prima parte della delegazione ha raggiunto Shenzhen, dove gli azzurri stanno svolgendo gli ultimi allenamenti di rifinitura prima del trasferimento nella sede della competizione. Le sedute servono anche a favorire l’adattamento al fuso orario e alle condizioni climatiche asiatiche.

Trenta atleți per l’assalto alle medaglie

Gli schermidori italiani lavorando in una struttura situata nelle vicinanze dell’albergo che ospita la squadra. Nel frattempo proseguono le partenze dall’Italia: all’inizio della prossima settimana l’intera spedizione si riunirà a Hong Kong insieme allo staff tecnico, medico e logistico.

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La delegazione comprende 30 atleti, suddivisi tra 24 titolari e 6 riserve. L’Italia si presenterà con ambizioni importanti in tutte le specialità, potendo contare su alcuni dei principali protagonisti del ranking internazionale, tra cui Martina Batini, Martina Favaretto, Alberta Santuccio, Guillaume Bianchi, Matteo Galassi e Simone Mencarelli.

Il programma parte con fioretto e spada

Il Mondiale inizierà mercoledì 22 luglio con i turni preliminari del fioretto maschile della spada femminile. Tommaso Marini e Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana. Nei due giorni successivi toccherò agli atleti impegni nella sciabola femminile, nella spada maschile e nella sciabola maschile.

Dal 25 luglio scatteranno invece i tabelloni principali e l’assegnazione delle medaglie individuali. Le ultime tre giornate saranno riservate alle competizioni a squadre. Le fasi decisive saranno trasmesse in Italia su Rai Sport ed Eurosport, con orari differenti in base al programma quotidiano della Nazionale.