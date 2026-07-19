Trionfo Antonelli a Spa: la Mercedes vince il GP del Belgio, Leclerc 2° davanti a Verstappen

Il pilota italiano centra la settima vittoria in carriera precedendo la Ferrari del monegasco e la Red Bull del leader mondiale. Hamilton penalizzato chiude 4°, ritiro pesante per Russell.

Sul circuito di Spa-Francorchamps, Andrea Kimi Antonelli conquista il successo nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1. Per il pilota italiano della Mercedes si tratta di un ritorno alla vittoria che attendeva dallo scorso 7 giugno, quando si era imposto sulle strade di Monte-Carlo. Raggiunta la sua settima affermazione complessiva in carriera, l’azzurro ha tagliato il traguardo precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen.

Ai piedi del podio si ferma la seconda vettura di Maranello guidata da Lewis Hamilton. Il britannico ha concluso in quarta posizione a causa di una penalità di 5 secondi, inflittagli dopo una collisione avvenuta nel corso del primo passaggio con la Mercedes di George Russell. Quest’ultimo ha rimediato un ritiro pesante in ottica iridata, che lo fa scivolare a 50 lunghezze di distacco nel mondiale dal proprio compagno di squadra.

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La quinta piazza è ad appannaggio della McLaren di Oscar Piastri, capace di precedere Isack Hadjar su Red Bull e il compagno di squadra Lando Norris, autore di un recupero parziale dopo essere scattato dalla tredicesima piazzola in griglia. Completano le prime dieci posizioni della classifica Gabriel Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine). Il circus della Formula 1 si sposterà la prossima settimana in Ungheria, teatro dell’ultimo appuntamento prima della sosta estiva.

Al termine della corsa, Kimi Antonelli ha espresso la propria soddisfazione sottolineando la bellezza di ritornare sul gradino più alto del podio dopo una serie di fine settimana complessi. Il pilota ha descritto il Gran Premio come molto combattuto, spiegando di aver perso momentaneamente il comando della corsa a causa del regime di virtual safety car, per poi riuscire a riguadagnare la testa. Ha inoltre evidenziato la velocità di Leclerc, che lo ha costretto a difendersi nel finale, dicendosi fiducioso per aver ritrovato il giusto slancio e per il recupero di punti preziosi in classifica.