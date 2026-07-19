Open Championship, impresa Fox a Royal Birkdale: rimonta da sogno e prima Claret Jug

Ryan Fox conquista il 154° Open Championship e porta la Clare Jun in Nuova Zelanda. Il 39enne firma la vittoria più importante della carriera sul percorso di Royal Birkdale, chiudendo il torneo con 270 colpi, dieci sotto il par. Il successo arriva al termine di una rimonta straordinaria: dopo due giornate Fox era soltanto 52esimo, ma nel weekend ha cambiato completamente passo fino a imporsi con un colpo di vantaggio su Cameron Young.

Quattro birdie nel finale per conquistare il Major

Fox affronta l’ultimo giro partendo a due lunghezze dal leader Sam Burns. Dopo una prima parte regolare, il neozelandese accende la propria rimonta quattro bridge nelle ultime sei buche.

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Il bogey alla 15, causato da una complicata posizione nel bunker, sembra poter compromettere la sua corsa. Fox reagisce però immediatamente, recuperando un colpo alla 16 e presentandosi sul tee della 18 con la possibilità di vincere. Sulla buca iù difficile della giornata trova due colpi perfetti e imbuca il putto del bridge, chiudendo il giro in 68 e il weekend con 130 colpi complessivi, record eguagliato sulle ultime 36 buche dell’Open.

Young sfiora il colpo, Burns crolla sul più bello

Cameron Young mette pressione a tutti con uno spettacolare 64, risalendo fino a nove sotto il par e stabilendo il riferimento in clubhouse. Fox riesce però a superarlo proprio all’ultima buca.

Grande delusione invece per Burns. L’americano, al comando dopo 54 buche con due colpi di margine, completa il giro conclusivo in 72 e scivola al terzo posto con un totale di -8. Scottie Scheffier e Tommy Fleetwood condividono la quarta posizione a -7.