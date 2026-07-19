Tricolori XCO, Avondetto conquista il primo titolo Elite: Berta fa nove, giovani talenti in festa

Il cross country italiano ha incoronato i propri campioni alla Tenuta Rive degli Angeli di Nervosa della Battaglia. Su un tracciato e selettivo, reso ancora più impegnativo dalla pioggia e dalle alte temperature, Simone Avondetto e Martina Berta hanno conquistato i titoli Elite. Successi anche per Fabio Bassinan e Valentina Corvi tra gli Under 23, mentre Giovanni Bosio e Angelica Gatto hanno trionfato nelle categorie Juniores.

Avondetto domina, Bassignana e Bosio festeggiano

Avondetto ha preso il controllo della gara Elite maschile fin dai primi giri, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Il piemontese della Wilier-Vittoria ha chiuso in solitaria in 1h25’48”, conquistando il primo titolo italiano Elite della carriera. Alle sue spalle Juri Zanotti ha completato la doppietta della squadra, mentre Matteo Siffredi ha ottenuto il bronzo grazie a una brillante rimonta.

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Tra gli U23, Bassignana ha rispettato il pronostico attaccando nelle fasi iniziali e gestendo il vantaggio fino al traguardo. Secondo Ettore Fabbro, terzo Martino Zavan. Nella prova juniores, Bosio ha approfittato di un problema meccanico accusato da Riccardo Fasoli nel finale, staccando gli avversari e conquistando la maglia tricolore davanti a Jacopo Putaggio e Filippo Cazzaniga.

Berta regina per la nona volta, Corvi e Gatto senza rivali

Martina Berta si è confermata riferimento della Mountain bike femminile italiana, conquistando il nono titolo Elite. Dopo una prima parte equilibrata con Giada Specia, l’atleta del Centro Sportivo Esercito ha aumentato progressivamente l’andatura, imponendosi con venti secondi secondi di vantaggio. Sara Cortinovis ha completato il podio.

Gara senza storia tra le Under 23, dove la campionessa europea Valentina Corvi ha dominato con oltre tre minuti e mezzo su Marika Celestino. Tra le Juniores, invece, Angelica Gatto ha condotto fin dalle prime battute, centrando in solitaria la quarta vittoria stagionale e precedendo Giorgia Pellizzotti e Mariachiara Signorelli.