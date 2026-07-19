Europei U18 Rieti, Bighi vola nell’alto: argento con il personale di 1,82

Grande sorpresa azzurra al Guidobaldi: la ferrarese migliora il personale di cinque centimetri e conquista il secondo posto. Oro alla polacca Nizynska con 1,84, quarta Laura Catalano.

Alessandra Bighi si prende una splendida medaglia d’argento agli Europei U18 di atletica a Rieti. L’azzurra ha chiuso seconda nel salto in alto con il nuovo personale di 1,82, migliorandosi di cinque centimetri in una gara vissuta con grande intensità fino all’ultimo salto.

A superarla è stata soltanto la polacca Nizynska, oro con 1,84. Ai piedi del podio l’altra italiana Laura Catalano, quarta con 1,74.

Europei U18 Rieti, Bighi argento nell’alto

La prova di Alessandra Bighi è stata una delle sorprese più belle della giornata azzurra agli Europei U18.

La ferrarese di Ostellato è riuscita a salire fino a 1,82, misura che vale il nuovo primato personale e una medaglia continentale pesantissima.

Un risultato arrivato al termine di una gara complicata, nella quale Bighi ha dovuto gestire anche sensazioni fisiche non perfette, restando però sempre dentro la competizione con lucidità e carattere.

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Bighi: “Una gara meravigliosa ed emozionante”

“È stata una gara meravigliosa, direi soprattutto molto emozionante”, ha raccontato Bighi dopo l’argento.

L’azzurra ha spiegato di aver rischiato tanto fin dall’inizio: “Non mi sentivo al meglio. Anche adesso non sono ancora completamente a posto, però con la testa c’ero e fisicamente ero pronta. Ho dato il massimo e ci ho provato fino in fondo. Non avevo nulla da perdere”.

Il sostegno della squadra e il ruolo di Di Martino

Bighi ha sottolineato anche l’importanza del gruppo azzurro e della presenza di Laura Catalano in gara.

“Avere una compagna di Nazionale come avversaria è un aiuto enorme. Ci sosteniamo a vicenda: io aiuto lei e lei aiuta me. È davvero qualcosa di speciale”, ha detto.

Un’emozione in più è arrivata dalla presenza a Rieti di Antonietta Di Martino, una delle più grandi interpreti italiane del salto in alto.

Il ringraziamento all’allenatore Marcello Benvenuti

Dopo la medaglia, Bighi ha dedicato un pensiero speciale al suo allenatore, l’ex primatista italiano Marcello Benvenuti.

“Mi segue in ogni gara e in ogni allenamento: è l’allenatore perfetto, non avrei potuto desiderarne uno migliore”, ha dichiarato l’azzurra, ringraziando poi anche la famiglia e tutte le persone che l’hanno sostenuta.

Staffette, definite le formazioni per le finali

Nella sessione conclusiva spazio anche alle staffette.

Le formazioni indicate per le finali sono Castiglione, Doualla, Calzolari e Candidi da una parte, Cappellini, Petriaggi, Borello e Nencini dall’altra.