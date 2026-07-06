Ronaldo è fuori dai Mondiali! La Spagna elimina il Portogallo al 91esimo

Cristiano Ronaldo saluta il Portogallo e i Mondiali senza coppa: la Spagna riesce a qualificarsi grazie a un gol di Merino

Alla fine va avanti la Spagna. Nonostante le Furie Rosse dessero l’impressione di essere decisamente più pericolose a ogni accelerazione, il Portogallo aveva avuto le occasioni per fare male, soprattutto con Nuno Mendes, e si era fermata a pochi centimetri dalla rete.

Nel primo tempo, è stato proprio il team di Cristiano Ronaldo a prendere il possesso del gioco, ma scontrandosi contro la buona difesa della Spagna, che non ha lasciato molti spazi agli avversari.

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L’architettura tattica dei portoghesi, invece, non funziona al meglio. Il centrocampo, nonostante sia zeppo di campioni, non sembra molto efficace e anche gli esterni non sembrano in giornata di grazia. Probabilmente, il problema maggiore è la poca incisività negli ultimi 30 metri, con Ronaldo poco servito e poco incline al gioco corale.

Merino rompe l’equilibrio al 91esimo minuto

Anche nel secondo tempo, il copione della partita non cambia più di tanto, ma subentrano diversi calciatori importanti da entrambe le panchine, in grado di fare la differenza.

Goncalo Ramos, però, non viene scelto, e questo sarà un rimpianto per come sono andate le cose. I più efficaci però sono gli spagnoli: Merino attacca lo spazio e tutto solo davanti a Diogo Costa non sbaglia al 91esimo.

Nei minuti finali, c’è anche un’occasione di testa per Bernardo Silva, ma non trova la porta. Finisce 1-0 con Cristiano Ronaldo che termina la carriera senza aver mai vinto un Mondiale. La Spagna, invece, prosegue la sua avventura in America, in attesa del suo prossimo avversario.