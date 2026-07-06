World Climbing Series, Cracovia: è una grande Italia! Azzurri nel tabellone finale di tutte le gare

L’Italia ha fatto una bellissima figura alle World Climbing Series Speed di Cracovia: i risultati principali e com’è andato l’evento

A Cracovia, la Speed Climbing ha riscritto la sua storia. Le World Climbing Series 2026 hanno regalato adrenalina pura, segnando un passaggio di consegne epocale: davanti alla leggenda Aleksandra Miroslaw, all’ultima gara in carriera, la statunitense Emma Hunt ha polverizzato il record del mondo femminile con un irreale 5,99”.

Ma l’Italia non è stata a guardare, confermandosi assoluta protagonista. Nella gara maschile, Matteo Zurloni e Luca Robbiati hanno infiammato il tabellone, volando fino alle semifinali con tempi da élite, sfiorando il muro dei 4,90”.

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Al femminile, la sana rivalità tra Giulia Randi e Beatrice Colli ha trascinato entrambe ai quarti, con Randi che ha stampato un sontuoso 6,56”, a soli cinque centesimi dal primato italiano.

L’Italia è stata protagonista alle Mixed Relay

Il vero capolavoro azzurro, però, porta la firma della neonata Mixed Relay. Ludovico Fossali e Giulia Randi hanno letteralmente volato sulla parete polacca, frantumando per ben due volte il record europeo e chiudendo con un pazzesco 11,85”, arrendendosi solo ai marziani statunitensi.

Il movimento azzurro dimostra oggi una solidità davvero invidiabile, confermando i propri talenti nel panorama internazionale. Tra staffette inedite e duelli in contemporanea sulla nuovissima parete a quattro corsie, la velocità si evolve, diventando sempre più tattica e spietata. Archiviata Cracovia, il circus non rifiata: il prossimo weekend le leggendarie pareti di Chamonix attendono i nostri fulmini azzurri.

L’obiettivo è chiaro per tutti: continuare a correre verso l’olimpo dell’arrampicata mondiale, una salita alla volta. Ma già stavolta l’orgoglio è tanto: tutti nel tabellone finale!