Bolelli-Vavassori eliminati da Wimbledon: fuori agli ottavi nel doppio

L’Italia perde due grandi protagonisti nel doppio di Wimbledon: Bolelli e Vavassori sono già stati eliminati già agli ottavi

Finisce qui il sogno di gloria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori sull’erba di Wimbledon 2026. La coppia azzurra, campione in carica e numero uno del tabellone, si arrende agli ottavi di finale, cedendo il passo alla solida formazione croato-statunitense formata da Nikola Mektic e Austin Krajicek.

Al termine di una battaglia vera, durata oltre due ore e mezza, gli italiani devono inchinarsi al punteggio di 6-7 6-4 4-6. Un match di altissimo livello, estremamente equilibrato e deciso davvero da un soffio.

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Bolelli e Vavassori avevano iniziato nel modo migliore, strappando il primo set al tie-break grazie a una lucidità disarmante e a scambi di grande qualità. Ma Mektic e Krajicek, due specialisti assoluti delle doppie, non ci stanno a fare una semplice comparsa e reagiscono con carattere, aggiudicandosi il secondo parziale e forzando il set decisivo.

Bolelli e Vavassori salutano Wimbledon 2026: eliminati in tre set

Nel terzo, la tensione sale alle stelle. Gli azzurri lottano su ogni singola palla, ma i rivali trovano l’accelerazione decisiva nel momento clou, trovando il break nel finale e chiudendo i conti sul 6-4.

Si chiude così l’avventura londinese per i nostri alfieri, che lasciano il Centre Court tra i legittimi rimpianti ma anche a testa altissima.

Il bilancio rimane comunque straordinario per un movimento, quello del doppio azzurro, che continua a mietere successi e a tenere l’Italia ai vertici assoluti del tennis mondiale. Ora testa al futuro: bisogna riprendersi al più presto e guardare subito oltre.