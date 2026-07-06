Grande Italia a Wimbledon: Paolini e Cobolli avanti! Gli avversari ai quarti

L’Italia può gioire anche oggi a Wimbledon dopo due grandi vittorie per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli: i prossimi avversari

Giornata storica per il tennis italiano sull’erba di Wimbledon. In un pomeriggio di pura gloria e grande emozione, sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli conquistano l’ambito pass per i quarti di finale, facendo sorridere tutti i tifosi che li stanno seguendo nel caldo torrido italiano.

Jasmine ritrova finalmente il sorriso tanto atteso. La guerriera di Castelnuovo di Garfagnana supera un insidioso ostacolo, piegando la Eala al termine di una battaglia di tre set logoranti. Non è stata solo una vittoria di tennis, ma un trionfo di carattere.

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La Paolini ha scavato dentro se stessa, trasformando un match complicato in un capolavoro di cuore e resistenza, confermandosi regina indiscussa della prima parte di torneo.

Cobolli non sbaglia e arriva ai quarti di Wimbledon

Dall’altra parte del tabellone, Flavio Cobolli ha letteralmente recitato una lezione di tennis. Il talento italiano non si è limitato a battere Alex de Minaur, lo ha letteralmente strapazzato.

Una prova di forza devastante, un capolavoro tattico e tecnico dove Cobolli ha imposto il proprio ritmo fin da inizio gara, smontando la velocità dell’australiano e mettendo in difficoltà come si vede non troppo spesso. Un risultato eclatante che certifica il suo meritato ingresso nell’elite mondiale.

È un doppio trionfo che fa esplodere di gioia i tifosi azzurri. La tenacia di Jasmine e il dominio assoluto di Flavio dimostrano la profondità e la maturità di un movimento in costante ascesa. Londra applaude due protagonisti assoluti, pronti a scrivere altre pagine di leggenda.

Con questi quarti di finale così prestigiosi, l’orgoglio azzurro aumenta sempre di più. Cobolli se la vedrà con Fery, che ha eliminato Dimitrov. Paolini, invece, sfiderà l’ucraina Marta Kostyuk.