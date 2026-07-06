Mondiali 2026, Portogallo-Spagna e USA-Belgio: serata da brividi

Il Mondiale 2026 entra sempre più nel vivo e la giornata di oggi propone due sfide di altissimo profilo. Il programma di oggi mette al centro due incontri molto attesi: Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio. Due partite secche, due posti in palio e tanti campioni chiamati a lasciare il segno.

Portogallo-Spagna: derby iberico da dentro o fuori

Il match più atteso è sicuramente Portogallo-Spagna, in programma alle 21.00. Una sfida dal fascino enorme, non solo per la rivalità geografica ma anche per la qualità tecnica in campo. Da una parte il Portogallo, trascinato dai suoi uomini più rappresentativi e da un gruppo ricco di talento; dall’altra una Spagna che vuole confermare il proprio percorso e continuare a recitare un ruolo da protagonista in questo torneo.

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La partita sarà visibile in diretta su Rai 1 e DAZN, offrendo agli appassionati italiani una prima serata di grande calcio mondiale.

Nella notte tocca agli USA contro il Belgio

Il secondo appuntamento arriverà nella notte, con calcio d’inizio alle 02.00 italiane: in campo Stati Uniti-Belgio. Per gli USA sarà una gara dal peso enorme, anche per il fattore ambientale di un Mondiale giocato in casa. Il Belgio, invece, proverà a far valere esperienza, qualità e abitudine alle grandi partite.

La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il programma è dunque breve, ma pesantissimo: due partite, quattro nazionali ambiziose e una sola certezza, da qui in avanti nessuno può permettersi una serata storta.