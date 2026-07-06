Caorle da rivivere su Sportface TV: Valensin regina dei 200 ai Tricolori U20

La seconda giornata dei Campionati Italia U20 di Caorle ha regalato spettacolo, risultati di spessore e tanti giovani protagonisti. L’evento può essere rivissuto grazie al Live Replay su Atletica Italiana TV, disponibile sulla piattaforma Sportface. Al centro della scena, nella giornata veneta, c’è stata soprattutto Elisa Valensin, nuova campionessa italiana U20 dei 200 metri.

Valensin domina i 200, Doualla ancora protagonista

La sfida più attesa era quelli dei 200 metri femminili, con tre protagoniste dell’oro azzurro nella 4×100 agli Europei U20 di Tampere. A imporsi è stata Elisa Valensin, portacolori delle Fiamme Oro, vincitrice in 23.44 nonostante il vento contrario di -1.5. Alle sua spalle Kelly Doualla, seconda in 23.83 dopo il titolo conquistato nei 100 metri il giorno precedente, mentre Margherita Castellani ha completato il podio in 24.21.

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Tra gli uomini finale molto più equilibrata: Luca Castellazzi ha vinto in rimonta in 21.40, precedendo di un solo centesimo Leo Domenis e di due il campione europeo U20 Diego Nappi.

Crotti oltre i 16 metri, Scalon sfiora il record nell’asta

Non solo sprint. Nel salto triplo Francesco Crotti ha firmato un progresso importante, atterrando a 16,15, prima misura in carriera oltre i sedici metri. Nell’asta applausi per Leonardo Scalon, capace di saltare 5,42 al primo tentativo e poi di provare senza successo il record italiano U20 a 5,52.

Da segnalare anche il 18,45 di Antony Del Pioluogo nel peso da 6 kg, vicino al primato italiano allievi, il 53.28 di Matilde Abelli nei 400 metri e il successo solitario di Giulia Macchi negli 8’00 in 2:04.12.