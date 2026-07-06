Tour de France, terza tappa: Pogacar domina con una prova di forza incredibile

Tadej Pogačar non perdona e vince la terza tappa del Tour de France: cosa è successo oggi e perché è sempre più il favorito

Quando si parla di umano, Tadej Pogacar c’entra davvero poco. Sulle rampe infuocate dei Pirenei, con l’arrivo in quota a Les Angles, Tadej Pogačar ha regalato un’altra grande prova di forza. È stata una giornata da marziano che ha lasciato i rivali letteralmente senza fiato e senza risposte, regalando allo sloveno una tappa da incorniciare e l’ambita maglia di leader.

Quando il campione di UAE ha deciso che era il momento, tutti gli altri hanno dovuto semplicemente arrendersi al suo dominio. Pogacar ha messo in campo un’accelerazione brutale, di quelle che spezzano in due le corse.

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Jonas Vingegaard e i principali uomini di classifica hanno provato a resistere, aggrappandosi ai pedali, ma la differenza di potenza era abissale. Pogacar ha scavato un solco incolmabile, metro dopo metro, con la sua pedalata rotonda e apparentemente senza sforzo, mentre il divario in vetta alla classifica continuava a lievitare inesorabile.

La grande giornata di Pogacar: inarrestabile al Tour de France

Non è più una sfida, è un monologo. Lo sloveno non si limita a vincere, umilia la concorrenza con una superiorità che sa di beffa per il resto del gruppo. La tappa di Les Angles rimarrà negli annali come l’ennesimo capitolo di un dominio assoluto, quasi imbarazzante per quanto è totale.

Ora la maglia di leader veste i suoi colori, ma la vera notizia è un’altra: Pogacar non ha veri rivali e ieri ha potuto permettersi di regalare anche la vittoria a Isaac Del Toro. Mentre gli altri sognano di limitare i danni, lui continua a scrivere la storia.