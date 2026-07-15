Rimonta storica dell’Argentina: Inghilterra ko, Messi in finale contro la Spagna

Il dado è tratto: l’Argentina sarà ancora una volta in finale del Mondiale dove affronterà la Spagna. Eliminata l’Inghilterra

Il calcio è fatto per sovvertire i pronostici. E stavolta sono più aperti che mai. L’Argentina ha battuto l’Inghilterra nella semifinale del Mondiale e ha strappato il pass per la finale. La partita era carica di significati per ragioni di campo, politiche e storiche.

Nel primo tempo, la superiorità complessiva degli europei si fa sentire, ma non ci sono vere occasioni da gol né da una parte, né dall’altra, anche a causa dei moltissimi falli degli uomini di Scaloni. Nel secondo tempo, però, la musica cambia.

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Giocata da esterno a esterno degli uomini di Tuchel, che si portano in vantaggio con gol di Gordon. Ma quando la vita si fa dura, l’Argentina inizia a giocare. Dal gol in poi, c’è un vero e proprio suicidio tattico dell’allenatore tedesco, che schiera l’Inghilterra tutta rintanata nella sua area e poi addirittura con un improbabile 5-3-2.

L’Argentina segna due gol nel finale: psicodramma Inghilterra

L’Argentina inizia a sfornare occasioni da gol da ogni lato, ma stavolta la fortuna non sembra dalla sua parte. McAllister e Nico Gonzalez sfiorano il gol in più occasioni, ma poi è Enzo Fernandez, con un destro potente e preciso a trovare l’1-1.

Sembra tutto ben indirizzato verso i supplementari, ma Leo Messi parte dalla destra e mette un cross perfetto per Lautaro Martinez, che non sbaglia. Il Toro firma il 2-1 nei minuti di recupero e porta l’Argentina in finale per la terza volta nelle ultime quattro edizioni. Altri due assist per Messi, sempre più nella storia.