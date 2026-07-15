Basket, Italia eliminata dagli Europei U20: vince la Serbia

Il sogno degli Europei U20 finisce qui per l’Italia: la Serbia riesce a battere gli Azzurri e li manda a casa

Finisce qui la corsa al titolo dell’Italia all’Europeo Under 20 di basket 2026. A Lubiana, negli ottavi di finale, gli azzurrini guidati da coach Hassan si arrendono con un pesante 63-86 contro una solida Serbia, chiudendo di fatto un torneo iniziato con buone speranze, ma spentosi nei momenti decisivi.

La partita è un monologo balcanico fin dai primi minuti. Dopo il canestro iniziale di Theo Airhienbuwa, la Serbia prende subito il largo, allungando sul 15-8 e chiudendo il primo quarto sul 30-17.

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L’Italia tenta di reagire, accorciando le distanze a metà del secondo parziale, ma la maggiore profondità di rotazione e l’intensità difensiva dei serbi fanno nuovamente la differenza, portando il punteggio sul 50-32 alla pausa lunga.

Brilla la Serbia: l’Italia dal nono al 16esimo posto

Nella ripresa, il divario diventa incolmabile. La Serbia supera il +20 e gestisce il match con autorità, chiudendo il terzo quarto sul 74-43. Gli ultimi dieci minuti sono pura formalità e il finale sull’86-63 sancisce l’eliminazione degli azzurri.

Non bastano i 15 punti di Stefano Trucchetti, gli 11 di Airhienbuwa e i 9 a testa di Matteo Accorsi e Fallou Sow. Una squadra apparsa visibilmente affaticata dopo una fase a gironi molto dispendiosa, incapace di cambiare marcia contro un avversario di caratura. Per la Serbia, invece, brillano i 17 punti di Andrej Lucic, supportati da Bosnjakovic (12) e Suput (10).

Ora per l’Italia si apre il tabellone di consolazione per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto. Il prossimo avversario sarà Israele: un’occasione per riscattarsi e chiudere l’Europeo con il sorriso, nonostante l’amaro in bocca per il sogno svanito.