Il momento d’oro dell’Italia nel taekwondo: Dell’Aquila numero 1, Alessio secondo nel ranking olimpico

L’Italia continua a brillare nel taekwondo, con atleti di altissimo livello: Dell’Aquila e Alessio al top nel mondo
A poco meno di due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, il taekwondo italiano si candida a essere una delle frecce più preziose dell’intera spedizione azzurra. L’obiettivo è chiaro: migliorare i già splendidi risultati conquistati a Tokyo 2020 e Parigi 2024.
A confermare le ambizioni tricolori è l’ultimo aggiornamento del ranking mondiale delle categorie olimpiche, che vede l’Italia dominare le classifiche con due nomi d’eccellenza: Vito Dell’Aquila e Simone Alessio.
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Il campione olimpico di Tokyo, Vito Dell’Aquila, svetta al primo posto nella categoria -58 kg maschile con un totale di 60,00 punti, tallonato dal giordano Ja’afar Aldaoud (41,60) e dal turco Enes Kaplan (39,60). Nella stessa divisione, il giovanissimo Abderrahman Touiar scala fino al quattordicesimo posto, confermando la straordinaria profondità del movimento azzurro.
Il taekwondo è un movimento in continua crescita
Non da meno è Simone Alessio, che si piazza al secondo posto nella sua categoria di riferimento con 36,00 punti, alle spalle soltanto del russo Rafail Aiukev (80,00) e davanti al turco Huseyin Berat Demircioglu.
Il quadro generale mostra un’Italia in crescita costante: Mattia Molin si attesta al 39esimo posto, mentre Andrea Zappone guida gli azzurri negli -80 kg. In campo femminile, spicca il dodicesimo posto di Alessia Sturari (-45 kg) con 26,80 punti, seguita da Anna Frassica (-57 kg) e Giulia Maggiore (-67 kg).
Con questi numeri, il taekwondo tricolore guarda a Los Angeles con ambizioni concrete di medaglia, forte di una generazione di campioni che continua a scrivere la storia dello sport italiano.