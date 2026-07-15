Boxe, titolo europeo pesi medi: Morello sfida Liddard il 22 agosto in UK

L’EBU ha ufficializzato il match per la cintura vacante dei pesi medi. L’incontro tra Dario Morello e George Liddard sarà organizzato da Matchroom in una località inglese ancora da definire.

Dario Morello avrà la sua occasione per il titolo europeo dei pesi medi. L’EBU ha reso noto che il match per la cintura vacante della categoria sarà disputato tra il pugile italiano e il britannico George Liddard.

L’incontro è in programma il prossimo 22 agosto nel Regno Unito, in una località inglese ancora da stabilire.

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Europeo pesi medi, Morello contro Liddard

La sfida tra Dario Morello e George Liddard metterà in palio il titolo europeo vacante dei pesi medi.

Per Morello si tratta di un appuntamento di grande rilievo internazionale, contro un avversario britannico che combatterà davanti al proprio pubblico.

Match organizzato da Matchroom

L’evento sarà organizzato da Matchroom.

Resta ancora da definire la sede esatta dell’incontro, che si svolgerà comunque in Inghilterra il 22 agosto.