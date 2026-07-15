Argentina-Inghilterra, polemiche sull’arbitro Elfath: i media inglesi parlano di “preferito di Messi”

Alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026 tra Albiceleste e Tre Leoni, in Inghilterra si accende il caso sulla designazione del direttore di gara americano. Collina respinge le accuse: “Accuse infondate non hanno posto nel calcio”.

Argentina-Inghilterra si avvicina in un clima già carico di tensione. Oggi, mercoledì 15 luglio, l’Albiceleste e la Nazionale dei Tre Leoni si affrontano nella seconda semifinale dei Mondiali 2026, ma alla vigilia della sfida tiene banco anche la polemica sulla designazione arbitrale.

Nel mirino dei media inglesi è finito Ismail Elfath, arbitro marocchino naturalizzato statunitense scelto per dirigere una delle partite più attese della rassegna iridata. Una scelta che, secondo alcune ricostruzioni rilanciate in Inghilterra, alimenterebbe sospetti per i precedenti incroci tra Elfath e Lionel Messi.

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Argentina-Inghilterra, polemiche sull’arbitro Elfath

Ismail Elfath sarà il direttore di gara della semifinale tra Argentina e Inghilterra.

L’arbitro sarà assistito dai connazionali Corey Parker e Kyle Atkins, mentre l’italiano Maurizio Mariani sarà il quarto uomo.

Per Elfath si tratta della partita più importante della carriera a livello internazionale, ma la designazione ha subito fatto discutere in Inghilterra.

Perché Elfath viene definito “l’arbitro preferito di Messi”

Il Daily Mail ha definito Elfath come “l’arbitro preferito di Messi”, facendo riferimento al fatto che il direttore di gara lavora abitualmente nella MLS, il campionato statunitense in cui l’argentino gioca con l’Inter Miami.

Elfath ha già arbitrato Messi in più occasioni negli Stati Uniti. Da quando il numero 10 argentino è arrivato in MLS, sarebbe stato diretto quattro volte da Elfath, vincendo sempre: tre volte in campionato e una in una finale di coppa nazionale.

In quelle partite Messi ha segnato complessivamente cinque gol. Elfath era inoltre quarto uomo nella finale dei Mondiali 2022, vinta dall’Argentina contro la Francia in Qatar.

Le teorie sul presunto favoritismo verso l’Argentina

Le polemiche si inseriscono in un clima già acceso attorno al percorso dell’Argentina nel Mondiale 2026.

Dopo la vittoria agli ottavi contro l’Egitto, rimontato da 0-2 a 3-2, erano circolate sui social diverse teorie su un presunto favoritismo nei confronti dell’Albiceleste e di Messi.

Alcuni video avevano coinvolto anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, accusato sui social di aver esultato per i gol argentini o di essersi mostrato dispiaciuto per le reti subite dall’Argentina. In almeno un caso, però, le immagini diventate virali erano riferite a un’altra partita e non alla sfida tra Argentina ed Egitto.

Le accuse dell’Egitto dopo la sconfitta

Ad alimentare le polemiche erano state anche le dichiarazioni arrivate dal fronte egiziano dopo l’eliminazione.

L’attaccante Ziko aveva parlato di arbitraggio ingiusto e aveva accusato il torneo di essere “truccato per l’Argentina”. Anche il ct Hossam Hassan aveva protestato duramente, parlando di decisioni arbitrali sfavorevoli e sostenendo che ci fosse la volontà di tenere Messi in corsa per ragioni di marketing.

Tra gli episodi contestati dall’Egitto, un presunto rigore non concesso per un contatto su Salah e un gol annullato alla nazionale africana.

Collina difende gli arbitri: “Accuse infondate non hanno posto nel calcio”

Pierluigi Collina, Chief Refereeing Officer della Fifa, ha respinto le teorie complottistiche e difeso il lavoro degli arbitri durante il Mondiale.

L’ex arbitro italiano ha spiegato che, nel complesso, la Fifa è soddisfatta dell’operato dei direttori di gara, pur riconoscendo che in un torneo con tante partite concentrate in poco tempo possano esserci episodi discutibili.

Collina ha però sottolineato che il confronto sulle decisioni fa parte del calcio, mentre le accuse infondate non hanno posto nello sport. Ha inoltre ricordato che mettere in dubbio l’integrità degli arbitri può provocare conseguenze gravi, comprese minacce nei confronti degli ufficiali di gara e delle loro famiglie.

Il chiarimento sugli episodi di Argentina-Egitto

Collina è entrato anche nel merito degli episodi contestati durante Argentina-Egitto.

Sul gol annullato alla nazionale africana, il capo degli arbitri Fifa ha spiegato che Marwan Attia avrebbe calpestato il piede di Lisandro Martinez e che, in questi casi, il Var può intervenire se l’arbitro non ha visto il fallo sul campo.

Quanto al contatto in area tra Salah e Julian Alvarez, arbitro e Var hanno ritenuto normale il contatto di gioco, considerando che il difensore aveva toccato prima il pallone.

Semifinale ad alta tensione

Argentina-Inghilterra si giocherà dunque non solo in campo, ma anche dentro un contesto mediatico acceso.

L’Albiceleste campione in carica cerca un altro passo verso la finale, mentre l’Inghilterra prova a fermare Messi e compagni in una partita già diventata una delle più discusse del Mondiale 2026.