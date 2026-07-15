Atletica, Jacobs punta la top 10 mondiale: il saldo dei punti per l’azzurro

Il ranking di Marcell Jacobs lascia ben sperare per il resto della stagione: gli ultimi tempi e le prospettive

Marcell Jacobs non smette di stupire e il suo 2026 si conferma un’annata da leggenda. L’azzurro ha incassato un bottino di punti “galattico” nel ranking World Athletics, merito di prestazioni di assoluto livello. Il culmine è stato raggiunto il 1 luglio a Eisenstadt, in Austria, dove il campione olimpico ha firmato un tempo stratosferico: 9.67 secondi, con vento a favore di 4,1 m/s.

Questo riscontro in finale ha fruttato a Jacobs ben 1.369 punti totali (1.299 per la prestazione pura e 70 di bonus per il piazzamento), nonostante l’evento fosse soltanto una tappa “Silver” del World Continental Tour.

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Un dettaglio che rende il bottino ancora più straordinario: con quel tempo, Jacobs ha siglato la terza prestazione di sempre in condizioni qualsiasi, alle spalle soltanto dei mitici riscontri regolari di Usain Bolt (9.58 e 9.63).

I punti raccolti da Jacobs e il ranking

La marcia di Jacobs è un rullo compressore. Prima di Eisenstadt, aveva già raccolto 1.300 punti con il 9.99 del Golden Gala di Roma e altri 1.330 con il 9.96 in Diamond League a Parigi.

Questo accumulo costante sta ridefinendo i suoi margini nel ranking mondiale, blindando la sua 12esima posizione e proiettandolo come uno dei più temibili per i prossimi appuntamenti globali. Ora può puntare dritto alla top 10.

Sebbene il vento austriaco non permetta l’omologa del record, la sostanza parla chiaro: il re dell’atletica tricolore è in forma smagliante. La sua velocità continua a fruttare, punto dopo punto, nella classifica che conta.