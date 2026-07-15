Tour de France, Waerenskjold vince l’undicesima tappa: Pogacar resta in maglia gialla

Il norvegese della Uno-X Mobility sorprende i favoriti nella Vichy-Nevers di 161,3 km e conquista la sua prima vittoria alla Grande Boucle. Sul podio Kooij e Philipsen.

Colpo a sorpresa di Soren Waerenskjold nell’undicesima tappa del Tour de France 2026. Il norvegese della Uno-X Mobility si è imposto nella Vichy-Nevers di 161,3 km, conquistando la sua prima vittoria alla Grande Boucle.

Giornata senza scossoni per la classifica generale, con Tadej Pogacar che conserva la maglia gialla.

Tour de France, Waerenskjold beffa tutti a Nevers

Waerenskjold ha approfittato dell’indecisione dei grandi favoriti della vigilia e ha trovato il momento giusto per prendersi il successo di giornata.

Alle sue spalle hanno completato il podio l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team e il belga Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech.

Pogacar resta in maglia gialla

La tappa non ha modificato gli equilibri principali della classifica generale.

Tadej Pogacar, capitano della UAE Team Emirates XRG, ha gestito la giornata senza particolari problemi e resta saldamente in maglia gialla.

Girmay resta in corsa per la maglia verde

Sesto posto di giornata per Biniam Girmay della NSN Cycling Team.

Il corridore resta in corsa per la maglia verde, attualmente detenuta da Mads Pedersen della Lidl-Trek.

Fuga ripresa a sei chilometri dall’arrivo

Nel corso della tappa c’è stato anche un tentativo di fuga con Julian Alaphilippe della Tudor Pro Cycling Team, Anthon Charmig della Uno-X Mobility, Mathis Le Berre della TotalEnergies e Nelson Oliveira della Movistar.

L’azione non è però andata a buon fine: i fuggitivi sono stati ripresi a sei chilometri dal traguardo.

Domani la dodicesima tappa

Il Tour de France proseguirà domani con la dodicesima frazione.

In programma la Circuit de Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône di 179,1 km.