F1, Ferrari verso Spa senza proclami. Vasseur: “Weekend impegnativo, massimizzare ogni dettaglio”

Dopo le vittorie di Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone, la Ferrari arriva al GP del Belgio con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati.

La Ferrari arriva al Gran Premio del Belgio con fiducia, ma senza proclami. Dopo aver vinto due degli ultimi tre GP, con Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone, la scuderia di Maranello punta a dare continuità agli ultimi risultati, consapevole però delle difficoltà del weekend di Spa-Francorchamps.

Il circuito belga rappresenta una delle prove più complesse del calendario, anche per il meteo spesso variabile delle Ardenne.

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Vasseur: “Spa uno degli appuntamenti più difficili”

Fred Vasseur ha presentato così il weekend della Ferrari in Belgio.

“Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo”, ha spiegato il team principal della Rossa.

“È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile”.

Ferrari, obiettivo continuità dopo Barcellona e Silverstone

La Ferrari arriva in Belgio dopo una fase positiva, segnata dalle vittorie di Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone.

Vasseur ha sottolineato l’importanza del lavoro collettivo: “Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista”.

“Massimizzare il risultato dalla prima sessione”

Il team principal ha indicato la strada per il weekend di Spa.

“Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi”, ha aggiunto Vasseur.

D’Ambrosio: “Atmosfera positiva, ma molto concentrata”

Jerome D’Ambrosio, deputy team principal della Ferrari, ha confermato il buon clima all’interno del team.

“L’atmosfera è positiva, ma soprattutto molto concentrata”, ha dichiarato.

Secondo D’Ambrosio, le vittorie di Barcellona e Silverstone riflettono i progressi compiuti da tutta la squadra, sia in pista sia a Maranello.

Ferrari, sviluppo e dettagli decisivi

D’Ambrosio ha però invitato a restare con i piedi per terra.

“La chiave è restare con i piedi per terra, sapendo che ogni gara può raccontare una storia diversa”, ha spiegato.

La Ferrari continuerà quindi a lavorare su due fronti: massimizzare il pacchetto in pista e sviluppare la vettura a Maranello.

“Con queste vetture, piccoli dettagli possono fare una grande differenza e l’attenzione da parte di tutti, in ogni area, è fondamentale”, ha concluso D’Ambrosio.