ATP Umago, Cobolli sconfitto all’esordio: va avanti Arnaldi

L’Italia può sorridere solo a metà nell’Atp Umago: Cobolli a sorpresa viene eliminato già all’esordio, bene Arnaldi

Giornata di contrasti per il tennis italiano al “Plava Laguna Croatia Open” dell’ATP Umago 2026. Matteo Arnaldi, testa di serie numero quattro, ha conquistato con grande carattere l’accesso ai quarti di finale, domando l’ostico qualificato argentino Federico Agustin Gomez per 6-3, 5-7, 6-3 in due ore e trentacinque minuti di intensa battaglia.

Il tennista ligure ha dimostrato eccellente solidità mentale, annullando palle break nei momenti cruciali e chiudendo la contesa con un bilancio di otto ace e 98 punti totali vinti, confermando il suo ottimo stato di forma sulla terra rossa.

Cobolli è già eliminato dall’Atp Umago

Sulla scia di questo entusiasmo, il testimone è passato a Flavio Cobolli, ma il cammino del romano si è interrotto a sorpresa già al secondo turno, nel suo match d’esordio nel tabellone. Accreditato della testa di serie numero uno e forte del suo status di numero 9 del ranking ATP mondiale, Cobolli è stato sconfitto dall’argentino Román Andrés Burruchaga con il punteggio netto di 6-2, 6-4.

Il match ha evidenziato i postumi della lunga stagione: Cobolli è apparso visibilmente scarico nel primo set, faticando a trovare ritmo dopo il repentino cambio di superficie e clima successivo ai quarti di Wimbledon.

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Un medical timeout negli spogliatoi ha provato a ridare slancio al classe 2002, che ha tentato di alzare l’intensità nella lotta, ma senza mai riuscire a scalfire la solidità dell’avversario, finalista a Houston.

Nonostante l’eliminazione, questa battuta d’arresto non scalfisce la fiducia guadagnata da Cobolli nel 2026. Ora l’attenzione si sposta interamente su Arnaldi, che nel prossimo turno sfiderà il bosniaco Damir Dzumhur per un posto in semifinale, portando avanti la bandiera tricolore.