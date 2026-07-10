Mondiali in TV, stasera c’è Spagna-Belgio: orario e dove seguirla

Prosegue il programma dei Mondiali con una delle sfide più attese della giornata. Spagna-Belgio, valida per i quarti di finale di questa Coppa del Mondo. Il match è in calendario questa sera e rappresenta uno degli appuntamenti principali per gli appassionati, con due nazionali di grande talento pronte a giocarsi una gara dal peso importante nel percorso iridato.

Spagna-Belgio, calcio d’inizio alle 21

La partita tra Spagna e Belgio si giocherà oggi alle 21.00. Un orario da prima serata per una sfida che promette qualità, intensità e tanti duelli interessanti in campo. Da una parte la Spagna, tradizionalmente legata al possesso palla e alla gestione tecnica della partita; dall’altra il Belgio, squadra ricca di individualità e abituata a colpire con rapidità negli spazi.

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Si tratta di una partita che può attirare grande attenzione anche per il valore delle due rose e per il fascino di un confronto internazionale di alto livello. In gare di questo tipo, spesso, sono i dettagli a fare la differenza: una giocata individuale, una palla inattiva o un episodio possono indirizzare l’intera partita.

Dove vedere la partita in TV

Per chi vorrà seguire l’incontro da casa, Spagna-Belgio sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Rai 1. La copertura in chiaro permette quindi a un pubblico ampio di seguire il match senza perdere uno degli appuntamenti più interessanti del programma mondiale.

L’appuntamento è dunque fissato: calcio d’inizio alle 21.00, con Spagna e Belgio pronte a prendersi la scena.