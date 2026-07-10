Sinner-Djokovic, il Centre Court si accende: semifinale da brividi a Wimbledon

Wimbledon 2026 entra nella sua fase più calda con una semifinale che sa già di finale anticipata: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il match andrà in scena oggi, venerdì 10 luglio, sul Centre Court dell’All Englad Club, come seconda semifinale maschile. Prima toccherà a Zverev contro il britannico Arthur Fery, in campo dalle 14.30 italiane.

Ordine inverti e rischio serata

La scelta dell’ordine di gioco ha sorpreso: Sinner-Djokovic sarà infatti il secondo incontro, nonostante la parte alta del tabellone avrebbe dovuto avere priorità cronologico secondo l’alternanza del torneo. Questo significa che il match potrebbe scivolare verso la serata, con la possibilità di giocare indoor in caso di chiusura del tetto per oscurità.

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La sfida mette difronte il numero uno del mondo e il campione serbo, 24 volte vincitore Slam. Sinner arriva al confronto con un leggero vantaggio negli scontri diretti ufficiali, 6-5, e con l’obiettivo di conquistare un nuovo atto importante a Church Road. Djokovic, invece, continua a inseguire il sogno del 25° titolo major e dell’ottavo trionfo a Wimbledon.

Dove vedere la semifinale

Il programma precede dunque l’inizio del Centre Court alle 14.30, con Fery-Zverev e poi, a seguire, Sinner-Djokovic.

La semifinale sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e anche in chiaro su TV8. In streaming sarà disponibile su Sky Sport, NOW e tv8.it.