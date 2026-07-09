Pogacar fa tremare il Tour: sul Tourmalet arriva la fuga che può valere Parigi

La prima vera giornata di montagna del Tour de France 2026 ha già lasciato un segno pesantissimo sulla classifica generale. Nella sesta tappa, sui Pirenei, Tadej Pogacar ha piazzato uno di quei colpi che cambiano il senso di una corsa: attacco sul Tourmalet, rivali staccati e Maglia Gialla sulle spalle-. Una dimostrazione di forza brutale, arrivata quando il Tour sembrava appena entrare nel vivo e che invece rischia già di indirizzare la strada verso Parigi.

La UAE prepara il terreno, poi Pogacar esplode

La giornata si è accesa dopo diversi tentativi di fuga nella prima parte, con Ben O’Connor unico capace di avvantaggiare davvero e restare davanti fino all’avvicinamento al Col d’Aspin. Da quel momento, però, la corsa è diventata un affare della UAE Team Emirates-XRG, che ha imposto un ritmo durissimo, quasi ingestibile per il resto del gruppo.

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Il momento decisivo è arrivato a circa cinque chilometri dalla vetta di Tourmalet: prima l’allungo di Isaac del Toro, poi la risposta di Pogacar, rimasto nella posizione ideale per lanciare la sua azione. Quando lo sloveno ha deciso di partire, non c’è stata già storia. Quattro chilometri percorsi a una velocità impressionante, con un passo tale da riscrivere anche il riferimento della scalata.

Vingegaard limita, poi crolla il distacco

Come spesso accade, l’unico a provare davvero a contendere i danni è stato Jonas Vingegaard. Il danese ha gestito la salita con il proprio ritmo, riuscendo inizialmente a restare entro i trenta secondi allo scollamento. Ma tra discesa e ultima ascesa, il margine si è allargato in maniera pesantissima: Pogacar ha chiuso con 2,40″ di vantaggio sul rivale.

Alle spalle dei due big, gli altri uomini di classifica si sono ritrovati oltre tre minuti, con del Toro capace di imporsi nella volata del gruppo inseguitore. Giornata nera invece per Torstein Træen, che ha perso la Maglia Gialla dopo essersi staccato sul Tourmalet ed essere caduto in discesa.