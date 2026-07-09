Noskova vola in finale: Wimbledon avrà una regina ceca

Linda Noskova continua a scrivere la propria favola sull’erba di Wimbledon. La tennista ceca ha superato Marta Kostyuk in semifinale con il punteggio di 6-4, 6-4, conquistando così la prima finale Slam della carriera. Un successo pesantissimo, arrivato con grande maturità e senza farsi travolgere dalla pressione del Centre Court. Sabato sarà derby ceco contro Karolina Mucosa, che nell’altra semifinale ha battuto Coco Gauff.

Noskova fredda nei momenti chiave

La partita è stata decisa dalla maggiore lucidità di Noskova nei passaggi delicati. Nel primo set la ceca ha saputo attendere il momento giusto, approfittando di un turno di servizio complicato di Kostyuk Syl 5-2 per strappare il break e chiudere il parziale.

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Anche nel secondo set Noskova è partita con grande autorità, prendendosi subito un margine importante. Kostyuk ha provato a rientrare, mostrando carattere e aggressività, ma non è riuscita a ribaltare l’inerzia del match. La ceca, alla sua prima semifinale Slam, ha mantenuto una calma sorprendente e ha chiuso l’incontro in un’ora e 19 minuti.

Finale tutta ceca: Mucosa aspetta

Il successo di Noskova completa una giornata storica per il tennis ceco. A Wimbledon sarà infatti finale tra Linda Noskova e Karolina Muchova, un incontro che premia due percorso diversi ma ugualmente affascinanti: da una parte la freschezza della 21enne Noskova, dall’altra l’esperienza e la qualità tecnica di Mucosa.

Per Noskova è l’occasione della vita: trasformare un torneo già memorabile in un titolo Slam. Kosytyuk, invece, si ferma a un passo dalla finale dopo un cammino comunque importante. Wimbledon, intanto, si prepara ad avere una nuova campionessa.