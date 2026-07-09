Tamberi, ritorno a sorpresa: Montecarlo diventa la pedana della rivincita

Gianmarco Tamberi torna dove tutto, nel bene e nel male, ha cambiato la sua carriera. Il campione olimpico di Tokyo e iridato di Budapest debutterà venerdì sera a Montecarlo, nella decima tappa della Wanda Diamond League, a 299 giorni dall’ultima gara disputata nelle qualificazioni dei Mondiali. Una scelta improvvisa, annunciata in perfetto stile “Gimbo”, tra messaggi social dal sapore di sfida e voglia di ripartire.

Dieci anni dopo, il Principato chiama ancora

Montecarlo non è una pedana qualsiasi per Tamberi. Proprio lì, dieci anni fa, visse una delle serate più forti della sua vita sportiva: prima il record italiano a 2,39, poi l’infortunio che gli costò la partecipazione alle Olimpiadi di Rio. Stavolta il ritorno ha il sapore della rivincita, come lasciato intendere anche dal messaggio pubblicato dallo stesso atleta sui propri canali social (“Sto tornando per la mia rivincita”, ndr).

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Il rientro arriva dopo segnali positivi emersi dagli ultimi allenamenti, con salti puliti ed efficaci. Un indizio che faceva pensare a un debutto imminente, diventato realtà con l’iscrizione al meeting Herculis.

Sfida di alto livello con Barshim e Sioli

In pedana Tamberi ritroverà anche Mutaz Barshim, l’amico con cui ha condiviso l’oro olimpico a Tokyo. La gara sarà di livello altissimo: presenti anche Matteo Sioli, vincitore quest’anno a Roma e Doha, l’ucraino Oleh Dorshchuk, il giamaicano Romaine Beckford, lo statunitense JuVaugh Harrison, il tedesco Tobias Potye e il ceco Jan Stefela.

Gli azzurri a Montecarlo diventano così quattro, tutti nei salti: oltre a Tamberi e Sioli nell’alto, ci saranno Mattia Furlani nel lungo e Dariya Derkach nel triplo.