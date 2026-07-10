Tour de France, respiro dopo il Tourmalet: Bordeaux chiama gli sprinter

Dopo la giornata durissima sui Pirenei, segnata dalla prova di forza di Tadej Pogacar sul Torumalet, il Tour de France 2026 cambia completamente lo scenario. La settima tappa, da Hagetmau a Bordeaux, propone 175,1 chilometri adatti soprattutto alle ruote veloci. Una frazione sulla carta più tranquilla rispetto al tampone del giorno precedente, ma comunque importante per gli equilibri del gruppo e per una possibile volata di prestigio.
Percorso favorevole alla volata
Il tracciato è quasi totalmente pianeggiante e porterà i corridori verso il traguardo volante di Landiras, fissato al km 120,2. L’unica vera asperità a poco meno di quaranta chilometri dall’arrivo, con la Cote de Béguey, salita di quarta categoria lunga 1,2 km con pendenza media del 4,4%.
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Una difficoltà pedalabile, che difficilmente dovrebbe impedire alle squadre dei velocisti di controllare la. corsa e preparare lo sprint finale.
Favoriti, orari e diretta tv
La tappa sembra apparecchiata per un nuovo confronto tra i velocisti più attesi della Grande Bouclé. Tim Merlier e Jasper Philipsen cercheranno riscatto dopo la delusione di due giorni fa, mentre Olav Kooij punta al bis.
Attenzione anche a Max Kanter, Biniam Girmay e Mads Pedersen, quest’ultimo in Maglia Verde. La partenza è prevista alle 13.15, con arrivo intorno alle 17.13. Diretta tc su Rai 2 dalle 14.40 e streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.