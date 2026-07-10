Francia di forza, Marocco piegato: Mbappé e Dembélé portano Deschamps in semifinale

La Francia non sbaglia l’appuntamento e vola in semifinale del Mondiale 2026. A Boston la squadra di Didier Deschamps supera il Marocco con un netto 2-0, firmato da Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Una vittoria meritata, costruita con pazienza dopo un primo tempo dominato ma senza gol, anche per merito di un grande Bounou. Nel prossimo turno i Blues affronteranno la vincente di Spagna-Belgio.

Bounou tiene vivo il Marocco, Mbappé sbaglia dal dischetto

La Francia parte forte e crea subito occasioni importanti. Bounou si esalta prima su Mbappé e poi su Upamecano, evitando il vantaggio francese nei minuti iniziali. L’episodio chiave arriva al 25′: Mbappé salta Mazraoui, viene steso in area e si presenta sul dischetto. Il portiere marocchino, però, intuisce e blocca il rigore, lasciando il risultato sullo 0-0.

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Il copione però non cambia, perché i Blues continuano a spingere, con Doué che sfiora il gol nel recupero e Digne colpisce la traversa dalla distanza. Il Marocco resiste ma fatica a uscire e a creare pericoli veri.

Nella ripresa decidono i campioni

Dopo l’intervallo il Marocco prova ad alzare il baricentro, ma proprio nel suo momento migliore la Francia passa. al 60′ Mbappé raccoglie un pallone dopo un rimpallo e piazza il destro a giro sul secondo palo, dove Bounou non può arrivare.

Sei minuti più tardi arriva il colpo del KO: Dembélé riceve da Mbappé, salta l’uomo e firma il 2-0 con un altro metro preciso. Il Marocco prova a riaprirla nel finale, ma senza successo. La Francia conferma così la propria solidità, perché quella di Deschamps non è una squadra di solo talento, ma che sa quando deve colpire.